台灣疫情｜新增逾2.5萬本土病例　多28死創5月15日後新低

台灣中央流行疫情指揮中心今日（27日）公布，當地新增25521宗新冠肺炎本土病例，新增154宗中重症，再多28人死亡，創5月15日後新低。另增171宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4504宗、台中市3168宗、桃園市2680宗、高雄市2630宗、台北市2573宗、台南市2032宗、彰化縣1231宗、屏東縣781宗、苗栗縣750宗、新竹縣694宗、雲林縣631宗、宜蘭縣609宗、新竹市603宗、嘉義縣497宗、花蓮縣460宗、南投縣424宗、基隆市346宗、嘉義市322宗、台東縣280宗、澎湖縣151宗、金門縣146宗、連江縣9宗。

新增死亡個案為18男10女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25宗具慢性病史、18宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

截至目前，台灣累計4498416宗確診，分別為19120宗境外輸入、4479242宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8714宗死亡病例，其中8699宗為本土。