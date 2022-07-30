重溫台灣娛圈恐怖意外　林志玲墮馬胸部肋骨骨折　柯文哲揭內幕

台北市市長柯文哲登上小S （徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，面對各種辛辣的提問，讓他緊張到胃痛，直呼：「比議員質詢還可怕」，而過去在台大醫院擔任醫生的柯文哲，曾剛好遇上林志玲墜馬意外，他也親曝為何醫療團隊沒有他的原因。



台灣第一名模林志玲2005年在大陸大連拍攝廣告時意外墜馬，導致胸部6根肋骨骨折，之後送進台大醫院，當年還在台大醫院擔任醫生的柯文哲，近日也在節目中說到，當時有朋友問他「為什麼（林志玲）醫療名單沒有你？」

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柯文哲坦言表示:「因為她傷得不夠嚴重」，因為通常要死亡率要30%以上才會找他。他還幽默地說，當時有主治醫生搶做實習醫生的工作，想幫林志玲看診，「大家都搶著幫她打針，我說你們這些人太丟臉了吧。」

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