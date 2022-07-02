林志玲｜溫柔也能是一種堅強　7句說話　體現她得體豁達處世心態

媽編在看完《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》後，不僅收穫良多，還意外發現許多能夠撫慰媽咪們的金句，就讓我們一起來看看志玲姊姊收錄了哪些「媽咪療心句」吧！



舉手投足總是自然地散發出一股優雅魅力的志玲姊姊，不禁讓人好奇她的內心世界究竟是甚麼樣子，究竟是在甚麼樣的家庭背景及教育下，讓她總是能夠看起來如此優雅、談吐得宜？

如何跟林志玲一樣談吐得宜，笑對天下事？以下7句出自她口的說話，或許可作參考：（按圖了解）

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1

「禮貌回應」，不要將他人的問題飄在空中，做一個有反應、有表情的人。

相信媽咪們走在育兒這條路上，經常會碰到身邊的親朋好友，甚至是陌生人，「熱心」的傳授自己的育兒妙方，或是對自己的育兒方式提出疑問，這時，多數媽咪們心裏肯定會覺得不舒服，畢竟孩子是自己的，沒有人會比自己更愛孩子，且與孩子朝夕相處的是自己，對孩子的了解肯定也不會少，旁人怎麼能如此斷言呢？

「當別人咄咄逼人，我們也可以禮貌幽默的娓娓道來，不用把所有的問題變成壓力。」面對旁人的質問，我們可以選擇以禮貌幽默的方式回應，「即使你想要說的答案是個否定句，也可以保持禮貌、好好的說。」

2

溫柔中帶着堅定，面對強者不卑不亢，面對弱者如輕風細雨。

溫柔並非軟弱，也不是為了他人而刻意為之，志玲姊姊將溫柔定義為「是一種舒服的溝通方式，有教養而情緒穩定的說話。」真正的溫柔並非逆來順受，而是有韌度及彈性的力量！（身為媽咪的妳，其實就充滿着「溫柔」的力量喔！）

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3

試着放大他人的優點，而不是缺點，我們的日子也會過得比較自在。 肯定他人、闡揚別人的優點時，會更認真看到他的可愛之處。

婚後開始共同體會「柴米油鹽」的生活，夫妻倆偶爾難免會產生一些小摩擦，這時，不妨試着先冷靜下來，想想另一半的優點，像是當初喜歡上他的原因等等，試着放大對方的優點，而不是缺點，久而久之，就會發現那些原本令人討厭的缺點，似乎變得越來越小，對方在自己眼裏也越來越可愛了！

4

我始終相信，將心力放在哪裏，我們就會成為怎樣的自己。

不論是全職媽咪或是職業媽咪，一旦選擇將心力放在哪裏，必定是將大把時間都投注其中，為自己所做的決定負責，同樣也是為家庭及孩子付出，我們也要相信，我們現在用心灌溉的一切，都會在將來的某一日，用有形或無形的方式，成就更好的自己！

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5

變動，是生命中唯一不會改變的定律。

媽編從小就記得一句話：「世界上唯一不變的就是『變』。」這句話套用在「育兒」一點也不為過！面對孩子每分每秒的轉變，雖然有時總令媽咪們有些招架不住，但這不也是育兒生活最快樂、最新鮮的部分嗎？看着孩子逐漸綻放的笑顏，相信媽咪們的心又瞬間充滿能量了！

6

認真的活在每一個現在，不要做一個被年齡支配的女人。

每個人一生當中都會歷經許多不同「角色」的變換，從女孩、少女，到女人，甚至是成為一位媽媽之後，你是否也覺得似乎越來越少聽到別人叫自己的名字，而是被「OO媽媽」代替了呢？但，誰說媽媽不能有自己的名字？不論是「OO媽媽」或是媽咪自己，只要認真的活在每一個當下，不被外在的一切束縛，才是真正的保有自己！

7

沒有人有責任一定要疼你， 只有你，可以把自己放在手掌心裏疼愛。

不論是全職媽咪或是職業媽咪，經常將自己的心力都投注在家庭及事業上，蠟燭多頭燒是常有的情形，卻往往在照顧家人的同時，忘了要好好照顧自己，然而，自己才是那個最心疼自己、能夠好好疼愛自己的人！不論妳是哪一種媽咪，千萬別忘記要好好愛自己！因為「只有你，可以把自己放在手掌心裏疼愛。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「只有你，可以把自己放在手掌心裡疼愛。」林志玲的7大正能量金句，意外撫慰媽媽的心！】