佩洛西擬訪台｜胡錫進：誰踩了中國的紅線　必遭非常強烈報復

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）正率領國會代表團出訪亞洲，傳或訪台，台海局勢緊張升溫。

此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進1日（周一）在微博發文分析稱，中國這次一定會致力於讓包括美國鷹派在內的人都清楚，台海的紅線踩不得，中國國家利益的紅線踩不得，誰踩了，必遭非常強烈的報復，他所遭受的損失一定比他試圖撈取的利益大得多。



美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）正率領國會代表團出訪亞洲，傳或訪台，台海局勢緊張升溫。（AP）

胡錫進的文章稱，他個人傾向於認為，佩洛西會一意孤行竄訪台灣的。竄訪台灣是佩洛西試圖在卸下美國眾議長職務前給自己樹碑立傳的賭博。她一直鬼鬼祟祟，台灣當局也不敢證實她的訪問，說明她們都預感到了此次訪問的超級風險。

文章又稱，佩洛西訪台等於是點燃了台海局勢火藥桶的導火索，她想成為美國和西方的「英雄」，但她打錯了算盤。事實和時間將證明，她通過台灣問題出了最大風頭，這也將成為她政治生涯的最大失敗和恥辱。

（香港01製圖）

文章稱，中方擁有對付佩洛西的諸多機動權。中國外交部和國防部已經做了採取堅決有力反制行動的明確表態，這意味著中方肯定不會讓佩洛西此訪平平安安，中方施壓、攪亂它、順勢加強對台灣軍事滲透的手段非常多，這些牌具體怎麼打，美方是無法預測的。佩洛西如果來了，她一路上以及與蔡英文見面時都踏實不了，她們將不知道下一個小時甚至下一分鐘會發生甚麼。