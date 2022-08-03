佩洛西訪台｜内地學者包承柯揭「三大絕招」回擊竄訪：要台灣後悔

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台「性質非常嚴重」，打破台海和平局勢，兩岸關係更嚴峻，只要有小小的導火線，衝突一觸即發。



台灣媒體《聯合報》和《中國時報》報道，他指出，大陸政府勢必會祭出強硬手段，不能讓佩洛西開先河，導致接下來美國和其他國家政要以各種形式訪台，「這個趨勢一定要遏止！」

他分析，大陸會以「三大手段」回擊，分別是軍事手段、切斷對台經濟貿易、中斷機構交流，且不會隨著佩洛西離台而結束，更不會只有3天的實彈演訓，「要讓台灣當局後悔邀請佩洛西。」大陸可能尋求藉由軍事演習，達到對台灣「經濟封鎖」甚至全面封鎖的概念，對大陸來說，如果類似軍演非一次性，而是可能長期、反覆地執行，將會對台灣帶來更多壓力。

他更分析，從3日《人民日報》等多家大陸央媒，將台灣問題放到頭版層級來看，顯示對此事件重視程度的拔高，過去台灣問題在大陸中央領導人決策排序上香對靠後，一般靠前都是如經濟與國安等，但如今恐已被拉到決策優先排序的前幾位。

對於外界盛傳佩洛西專機會被擊落，他認為，首先飛行在公海上不會開火，再者解放軍沒收到開火授權，這是當局經過深思熟慮的慎重決定，更為重要的是之後採取的一系列措施，杜絕和消除佩洛西訪台造成的負面影響。

大陸今日已宣布暫停對台灣出口「天然砂」、暫停輸入台灣葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、天然砂，對台經貿衝擊巨大。國台辦還宣布對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施。

包承柯認為，兩岸關係緊張程度超過了1996年的危機，包括更多的暫停台灣部分產品進口等經貿行為，都是在對台灣發出「警告」，因為台灣對大陸經貿依存度非常高，陸方以此喊話民進黨不踰越底線。

對於佩洛西走後大陸就會收手的看法，他分析，「這是錯誤的」現在情勢仍在升級，並未往下走，除了透過軍演達成封鎖概念外，在大陸不接受海峽中線下，未來兩岸可能會有更多的軍機艦對峙發生，甚至不排除出現「小規模衝突」，陸方也將持續透過行動表明，九二共識是有效的、「兩岸同屬一個中國」是實際存在的，否則可能出現大的衝突。

蔡英文表示，「歡迎美國佩洛西議長來訪！在這個關鍵的時刻，以行動表達對台灣堅定的支持，以及表達美國支持台灣自我防禦的一貫政策。希望台灣和美國繼續相互扶持，做彼此堅實的夥伴，一起讓民主的光芒更加閃耀。」。（Twitter@蔡英文 Tsai Ing-wen）

外長王毅：中國人不信邪不怕鬼，堅決捍衛主權民族尊嚴

國務委員兼外長王毅在昨晚（2日）就美方侵犯中國主權發表談話表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨。

他批評，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 2, 2022

大陸國防部：解放軍高度戒備，將以軍事行動反制

中國國防部新聞局官方微博消息，國防部新聞發言人吳謙就佩洛西竄訪台灣發表談話。他稱，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，中方對此強烈譴責、堅決反對。

他表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀佩訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

中国国防部发言人：中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩洛西，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。中国人民解放军高度戒备，将展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 2, 2022

台灣外交部：竭誠歡迎訪問台灣 彰顯美對台支持堅若磐石

外交部8月2日新聞稿提到，「外交部對佩洛西議長率領多位美國會領袖級議員訪台表達誠摯歡迎。外交部長吳釗燮在本（8）月2日晚間訪團抵台時代表我國政府前往接機。」

外交部表示，「這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是佩洛西議長時隔22年後再度訪問台灣。本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，突顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。」

外交部稱，美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次佩洛西議長首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。相信佩洛西議長等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。」