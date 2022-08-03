佩洛西訪台｜憂惡夢重演　在台烏克蘭辣妹：當初也以為俄烏不會打

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台令台海局勢緊張，解放軍宣布8月4日至7日將在台灣周邊六個地區同步軍演，台軍隨後發佈影片反擊，稱「備戰不求戰、應戰不避戰」。

數月之前，俄烏戰事開打，同樣引起全球關注，對於台海局勢，剛到台灣2個月的烏克蘭辣妹譚雅（Tanya）焦慮地表示，當初烏克蘭人也都覺得不會打起來，結果竟然開戰了，她非常擔心家鄉的惡夢會在台灣重新上演，「你怎麼知道不會發生？」



現居台灣的譚雅昨日（2日）在YouTube頻道《不要鬧工作室》發布的最新影片中表示，當初多數烏克蘭人也是認為不會開戰，以為不會打，可結果還是發生了（俄烏戰事）。近日，她許多親朋好友在網上看到大陸有動作的消息後，都傳給她相關訊息，詢問她是否平安；而Twitter上也有帳號流傳大陸在靠近台灣沿海的地區部署火箭砲，且不斷強調這次不是演習，而是玩真的，令她的家人和朋友都快要嚇死。

緊張局勢下，譚雅也杯弓蛇影，對於巨響十分敏感。例如上星期，她在街頭聽到空襲警報大響，獲男友告知只是一般的演習；7月30日晚，她聽見了天空傳來連續爆炸的聲音，當下以為真的開戰了，結果後來才知道那是大稻埕情人節煙火施放的聲音，虛驚一場。

譚雅慨嘆，本來應該是她要擔心家人與朋友的安全，結果現在卻反過來了。她直言「國與國之間有任何問題，為何不能像文明人一樣好好溝通？」，要動用武力去傷害到無辜的人民，就如同長不大的孩子一樣，手握強權的人，應被賦予更多照顧人民的責任，而不是變成傷人的惡霸。

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來台已快要2個月的她最後說道，能來到台灣真的不容易，對於台灣大方照顧，她和其他烏克蘭人的恩情永生難忘。

但她表示，自己現在也很害怕，很怕大陸真的會做什麼事，「那我就真的無處可去了」。