佩洛西訪台｜外交部：竄訪台灣是譁眾取寵　中美關係卻遭殃受害

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西），昨晚（2日）乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵台。

今日，外交部發言人華春瑩指出，中方就佩洛西竄訪台灣一事發表嚴正申明，在這場醜陋的鬧劇當中，譁眾取寵的是佩洛西個人，遭殃受害的卻是兩國關係以及地區的和平穩定。



華春瑩強調，佩洛西竄訪台灣問題的實質絕不是什麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。佩洛西的所作所為絕對不是什麼對民主的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。

她指出，佩洛西危險的挑釁行為純屬為了撈取個人的政治資本，是一場徹頭徹尾的非常醜陋的政治鬧劇。在這場醜陋的鬧劇當中，民主不過是美方慣用的廉價工具和幌子，譁眾取寵的是佩洛西個人，但遭殃受害的是兩國關係以及地區的和平穩定。

華春瑩重申，佩洛西不顧中方的強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，衝擊中美關係的政治基礎，侵犯中國的主權和領土完整，破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和「台獨」分裂勢力負責。

她強調，中方將針對佩洛西作出一系列的反制措施，又提到每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果，「最新的一個例子就是佩洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂『美麗風景線』，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外」。

華春瑩表示，佩洛西之流企圖同「台獨」分裂勢力勾連，「以台制華」侵犯中國的主權和領土完整，是螳臂當道，不可能阻擋只會加速中國統一的歷史進程。