台籍理事長促國際外科學會會籍改回Taiwan　6比2通過香港投棄權

據台灣中央社報道，台灣在國際外科學會官網曾被改名為「Taiwan, China」，今年接任理事長的高雄醫學大學教授關皚麗努力奔走，終於成功在上月將名字改為Taiwan，「成為外交一大勝利」。



國際外科學會（ICS）是1935年創設的非政府組織，總部在美國芝加哥，擁有包括台灣在內的106個會員。今年初，台灣首名女神經外科醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授關皚麗接任ICS理事長，也是ICS成立87年來首名女性理事長。

不過，ICS官網約一年前將台灣標註為「Taiwan, China」，關皚麗極力想為台灣恢復名稱，上任後就到處奔走，把握機會在ICS各大會議、活動上為台灣發聲，也努力說服其他國家代表支持。

圖為剛當選國際外科學會理事長的關皚麗（左四）和來台參加年會的學者。（高雄醫學大學附設中和醫院）

關皚麗周三（3日）受訪表示，她接任理事長後，就開始努力為台灣正名，不過一開始並不順利，雖然大家平常都是好朋友，但要大家實際站出來支持，仍讓很多人面有難色。

但她認為，「一次不支持，不代表永遠不會支持」，始終不放棄，持續一個一個努力去接觸說服，也找上世界醫師協會醫師們幫忙，後來愈來愈多醫師被關皚麗打動，也在許多公開場合替台灣說話，讓更多人認同「台灣就是台灣」。

ICS上月召開主要理事會，有台灣、巴拉圭、希臘、新加坡、香港、尼日利亞、美國、波蘭等共9名主要理事出席，最後在香港棄票，台灣、巴拉奎、尼日利亞、美國、波蘭等支持下，以6票通過改為「Taiwan」。

關皚麗說，醫療無國界，台灣醫療在國際深獲肯定，明年初她將到危地馬拉、墨西哥等國家義診，發揮人道救援精神，也讓更多人認識台灣。