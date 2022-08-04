台海軍演｜解放軍圍台實彈演習　會使用東風抑或長劍導彈？

今日中午12時至下周日（7日）中午12時，解放軍在台海周邊6個區域舉行實彈軍演，意味解放軍發射的導彈很可能會首次飛越台灣上空。

相比1996年台海危機，本次軍演與台灣海岸的距離更接近，導彈技術更是勝於從前；台灣《科技新報》更推測，解放軍可能會在軍演中使用東風彈道導彈或長劍巡航導彈等武器。



根據國防部公告區域，六個演習區域位於台灣北部、東北部、東南部、西南部和福建省平潭外海等地，比1996年台海危機更為靠近台灣海岸。時政與地理網（CIGeography）根據本次公告區域和1996年台海危機期間，解放軍演習和導彈射擊的區域作比對後，發現有多處位置重疊。

1996年，解放軍曾發射兩枚東風-15 短程彈道導彈，目標設定在基隆、高雄港外海區域，令台海局勢高度緊張。當時，美國派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）到台灣東部海域，預計和獨立號航空母艦戰鬥群會合，但當時危機在航空母艦未駛到台灣海峽時就已解除。

《科技新報》推測，解放軍實彈演習時有多種武器可供選擇，其中包括東風-15C、東風-16 中程彈道導彈或長劍-10 巡航導彈等。

報道指，東風-15C的射程達700公里，比起原版增加100公里，除了慣性導引外，還增加了終端控制和衛星導引，命中精度由原版300至600米，大幅縮至5至15米內，性能大幅提升。

東風-16中程彈道導彈於2014年開始服役，目標是取代舊型版本的東風-15和東風-11等導彈，最大射程範圍在1200至1500公里之間，目前大部分配置在南部戰區，射程範圍覆蓋日本沖繩、菲律賓和南海爭議島嶼地區。

東風-16中程彈道導彈。（環球時報《樞密院十號》）

除此之外，長劍-10巡航導彈亦是解放軍有可能使用的武器。長劍-10巡航導彈研製的最初目的，是為了裝備解放軍海軍岸艦導彈部隊、在可能的台海危機中實施反介入和區域拒止的作用，一度命名為東海-10，後轉而以中遠程對地精確打擊為發展方向，最終改名為長劍-10。

長劍-10巡航導彈於2006年開始服役，最大射程範圍在1500至2500公里之內，由WS-2400豎立式運輸發射車搭載，亦可由052D 或 055 型飛彈驅逐艦等載具發射。長劍-10A是在長劍-10陸基巡航導彈基礎上發展出的陸基機動發射巡航導彈；長劍-20則是長劍-10的空射型，裝備於解放軍空軍，可由轟-6轟炸機發射。