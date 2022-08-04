台海軍演・持續更新︱導彈發射完成　央視發布照片及落地位置圖

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



【16:00】根據台灣交通部航管局的公告，除軍演區域多一處，達到7處外，演習結束時間也從8月7日中午12時延長至8月8日10時。



【15:54】央視發布導彈發射照片及落地位置示意圖。央視播報：「8月4號13時許，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定海域進行了精確打擊，取得了預期效果」。

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【15:30】台灣防部表示，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道導彈（台稱飛彈）。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。「國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責」。

【15:23】解放軍東部戰區發布消息，稱東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

【14:53】《ETtoday》報道，解放軍參考朝鮮（北韓）領導人金正恩的手法，於下午1時起在台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，已從福建導彈陣地發射2枚導彈（型號未知），目標區落在台灣周邊、航班繁忙的國際海域。

報道稱，朝鮮在今年3月下旬，是睽違4年多首次進行導彈射擊，當時發射新型洲際彈道導彈「火星-17」，且試射成功，飛行距離達1090公里，目標區同樣是落在公海。

【14:18】福建平潭多位市民拍攝到解放軍戰機。影片可見不少市民圍觀數架戰機飛過，有人歡呼。

【14:06】據路透社報道，一名不願透露姓名的台灣消息人士透露，4日上午有多艘中國海軍船艦與多架軍機短暫越過台灣海峽中線。

其表示約在3日晚間至4日中午，約有10艘中國海軍船艦越過海峽中線，並在該區停留，另有多架中國軍機4日上午短暫越過中線，而台灣已部署導彈系統鎖定追蹤中國空軍在中線附近的活動，台灣海軍軍艦停留在中線附近監控解放軍海軍的行動。

【14:00】有台灣民眾目擊台空軍台東志航基地幻影2000和F-5E/F戰機上午陸續掛彈升空，氣氛緊張。對此，台空軍司令部回應稱是例行性訓練，與解放軍在台灣東部海域軍演無關。

【13:50】台灣航港局證實，由於4日上午收到消息，表示解放軍於東部外海演訓區域再新增1處，變為7處。因此新增航船佈告，提醒船隻避開。航港局強調，雖然解放軍新增東部外海演訓區域最近港口為花蓮港，但仍相距超過70浬（130公里），船隻只須避開，航船進出不受影響。

台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

【13:42】台軍緊急升級戰備警戒，預警雷達嚴密監控東風導彈。

【13:35】官媒報道，列根號航母打擊群繼續向東移動，3日上午，列根號位於日本沖繩以東的大東島附近。

《路透社》援引美國海軍第七艦隊4日證實該消息。第七艦隊稱，列根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。



【13:50】台軍戰備輪值部隊提升為特遣隊 10架阿帕奇直升機突降恆春機場

【13:30】《央視新聞》最新消息指出，東部戰區陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。



【13:00】台軍戰備輪值部隊提升為特遣隊 10架阿帕奇直升機突降恆春機場

【12:33】航迷透過航班追蹤網站（Flightradar24），發現一架美軍P-8A反潛巡邏機飛入解放軍西南演習空域。

【12:00】解放軍重要軍事演訓行動開始。台灣軍方預判，解放軍極有可能發射導彈，若以台灣東部外海演習區為目的地，亦將是解放軍導彈首次飛越台灣的中央山脈。

【8:50】台灣陸軍金門防衛指揮部表示，金門、北碇地區3日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。台媒指，「這是共軍首次派無人機侵擾金門。」