佩洛西訪台｜Twitter上傳影片回顧行程：美台團結重要性更勝以往

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）在北京壓力下率團訪台，周三（3日）下午結束行程傍晚搭機離台，她的官方Twitter帳號隨後也上傳一條1分26秒的影片，回顧這次「到台北歷史性的訪問」。



在結束訪台行程後，佩洛西的官方Twitter帳號隨後發布一則帖文，寫道：「我率領國會代表團前往台灣，明確表明美國與台灣人民同在，也與所有致力於民主和人權的人們同在。」

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

帖文還附上一支1分26秒的影片，內容剪輯了這趟台灣行的片段，影片可見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅2日晚間接機畫面，以及佩洛西拜會立法院、會晤總統蔡英文、獲頒「特種大綬卿雲勳章」、與蔡英文舉行雙邊會談，並會見中港台民運人士的畫面，影片結尾帶到專機飛過台北101大樓。

佩洛西的官網亦針對此趟台灣行發布聲明，寫道：「在我們持續支持捍衛區域和世界民主，對抗獨裁專制之際，美國今日與台灣人民團結的重要性更勝以往。」