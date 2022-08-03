佩洛西訪台｜解放軍抵台灣以東預定海域　台：22架次共機跨越中線

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）2日抵台訪問，並與總統蔡英文會面，3日已搭機回程。台灣軍方表示，周三（3日）共有27架次共機擾台，其中16架次蘇愷-30機、6架次殲-11機跨越海峽中線。

《環球網》晚間報道，解放軍東部戰區海軍任務艦艇，已依令抵達台灣以東預定海域。另外，南部戰區海軍部隊宣布，開展戰備拉動演練、組織實彈射擊訓練。



中國針對佩洛西訪台，在2日起於台灣周邊展開聯合軍事行動，並預告4日起實施包圍台灣的演習。官媒《環球網》報道稱，8月3日，解放軍東部戰區在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓。

台灣軍方監測到22架次解放軍軍機跨越海峽中線。（台灣軍方提供）

報道稱，上午，東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛，到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。東部戰區海軍在台灣周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。

報道指，海軍任務艦艇已依令抵達台灣以東預定海域，完成海上警戒封控布勢，正與空中兵力聯合開展海上封鎖、對空攔截等課目訓練，充分發揮海空協同一體封控實戰能力；上午，東部戰區已重點組織對台灣多方向高強度海空抵近懾壓、海上多向進逼，全時位台灣周邊偵察預警，檢驗部隊聯合作戰能力。

《央視軍事》還釋出影片，東部戰區空軍某旅飛行員曹少卿在片中表示，「我與戰友駕駛戰機戰鬥起飛，前出台島周邊，我們隨時準備戰鬥，隨時能夠戰鬥，有堅強決心、堅定意志、強大能力，捍衛國家主權和領土完整」。

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另外，解放軍南部戰區海軍部隊表示，「枕戈待旦、聞令即動；全時待戰、隨時能戰」，開展戰備拉動演練、組織實彈射擊訓練，「廣大官兵紛紛表示堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，堅決完成黨和人民賦予的使命任務，廣泛開展形勢戰備教育，及時把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和習主席決策指示上來」。