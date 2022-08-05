解放軍4導彈越台灣上空　台軍卻未發防空警報　柯文哲籲資訊透明

解放軍昨日（4日）12時起在台灣周邊海空域進行實彈軍演，據日本防衛省消息，有4枚常規導彈的軌跡被判斷飛越台灣本島上空，惟台灣「國防部」卻以認為飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害為由，未有發布防空警報。相關做法引發爭議，台北市長柯文哲對此呼籲，「資訊應盡量公開透明」。



日本防衛省推定：4枚飛彈經過台灣上空。（翻攝自日本防衛省）

柯文哲今日（5日）出席活動時表示，民防系統昨日並沒有收到警報通知，自己亦是從日本新聞才得知相關消息，因此呼籲當局資訊盡量公開透明，讓地方政府有些準備。

柯文哲又指，「國防部」判斷不發布空襲警報是否有隱瞞問題，需要「國防部」來回答。柯文哲強調，「整個台灣的空防，包括防空演習，還是要再落實一點，在這段時間會加強警備。」

此外，台灣行政院長蘇貞昌今日上午視察捷運汐止東湖線規劃情形時，被質疑「說好的抗中保台 ，難道只是流於口號？」他回應，「隔壁惡鄰在我們門口耀武揚威，在國際最頻繁航道以軍演破壞，受到全世界譴責，台灣對中國武力展示，都妥善因應，不會屈服。」

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對於解放軍常規導彈飛越台灣本島上空，有關方面卻未有發布防空警報，台灣「國防部」昨日深夜指，「彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。」

台灣「國防部」進一步表示，「國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。」

台灣「國防部」還稱，「考量中共飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。」

不過，有台灣媒體對於「國防部」說法發起是否認同的投票，有86%的民眾均選擇「不認同」。