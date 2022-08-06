台海軍演｜前方高能　且看北京後發先至

8月2日當晚，中國大陸全境輿論目光只有一個方向：望向台灣。眼見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）翩然降落台北松山機場，一時間大陸民族情緒如滾水沸騰，哪怕官方部會紛紛發表對美嚴厲譴責、大陸軍方甚而當晚旋即宣佈採取「軍事行動」，並祭出進迫式「圍台」軍演預告，但這些布達式的「豪語」，在事發的第一時間，似乎仍難掩境內對佩洛西還是踏上台灣寸土的民族憤怒。

然而，情勢已然嬗變，「豪語」不假。解放軍8月4日開始以包圍台灣為戰術的連日軍演，首日不僅向台灣周邊海域發射多枚東風導彈，其中更有四枚高空飛越台灣本島上空，最終落入台灣東部外海，相關消息在日本自衛隊搶先台灣軍方發布下，震驚台灣社會。此外，東部戰區繼軍演首日出動上百架多型戰機後，5日據報再有約10艘大陸軍艦越過台海中線並停留該區，另有約20架解放軍機短暫越過海峽中線，兩岸互連網上甚至流傳在高雄港西南外海，一艘台灣成功級軍艦與大陸解放軍長春號導彈驅逐艦近距離「同框」出現的照片，凡此種種，都加速推升中國大陸在台灣周邊軍演致情勢緊張的既視感。

距離大陸軍演預告結束還有幾天的當下，相信在國防機密不輕易泄漏下，期間或存在更多中美台三方在海空緊張的時刻，留待外界日後解密。但今時今刻，在北京高調、迅雷且「獨當一面」發動「圍台」的軍事行動後，如今海內外已無人懷疑北京在「反介入」與「區域拒止」意志上的決心——明面上，解放軍正以進迫式的軍演行動懲戒台灣；實處仍是針對美國而來，亦是表露解放軍近年重視起抗擊美國的手段與重心。

相對於佩洛西訪台前，中美競博「膽小鬼賽局」，待佩洛西當真降落台北，美台鬆一口氣的同時，也留有「笑北京不敢」的自我滿足心理，台北的「一夜狂歡」足以說明一切。然而，待大陸官方正令對台灣周邊實行史無前例、高強度的軍事威攝行動後，外界才逐漸明瞭，北京彼時與其是被動接受美國聯手台灣做些什麼、看似被逼到沒有退路，今日的所有迫台、圍台行動更有反襯意義，表明了北京在佩洛西訪台釘釘前，更像是在坐等美台如何聯袂「作死」，以好引蛇出洞，大亂大治。

北京的謀定後動，明白給美國、給台灣，乃至給其他旁觀國家上了一課，但凡涉及國家權力之爭與攸關中國核心利益所在，所有的賽局從來不是單場淘汰，而是一場接續一場的多重博弈。奈何台灣過度迷信佩洛西身後代表的美國國內反中勢力，才鬼迷心竅般，用賭上一把的心態、種下荒唐，得出今日得獨自應對大陸軍力攝台的苦果。

事實上，不論是G7外長髮表聯合聲明譴責北京軍演，還是白宮最新召見中國駐美大使，接續譴責針對台灣軍演。這些相差無幾的聲明，除了了表各國基本立場外，也代表了這些國家沒有辦法在這一連串事件後，再多做些什麼——各國在「同情」台灣之餘，依舊重申信守一中原則不變，這才是國際關係現實主義的唯一解。

美國眾議院議長佩洛西離台後，解放軍4日起展開大規模對台演訓，美國海軍里根號航母，至菲律賓海域一帶執勤，美國尚未在台海附近增派兵力。（AFP）

就現況而論，北京為表對佩洛西訪台的不滿，除了大動作包圍台灣進行實彈軍演外，8月5日更進一步宣佈對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施，並取消、暫停與美國的8項合作及會議。中國外交部發言人華春瑩痛批美方傲慢自私，並且質問美方「早知如此，何必當初？」對照美國與台灣政府在佩洛西訪台落地前，自信笑看北京能夠如何接下佩洛西訪台這招，如今卻只能困坐愁城般，被動等待北京還要繼續回敬與加碼些什麼。區區數日便主客易位，美台雙方確實何必當初。

總的來說，評價北京突襲「圍台」軍演戰術，並非無跡可尋。端看北京處理此前香港修例風波的節奏，便能得其做法脈絡：不看朝夕，只看他朝。解放軍如今自信且無忌憚遣軍機艦越海峽中線，每天都有新突破、新亮點，十足對外預告，演習尚未結束，前方還有高能。今日種種，對於北京而言，必要先有美台「種前因、食後果」給出的機會，方有「後發先至」的靈活可言。不知美台政府是否悔不當初？