佩洛西訪台｜中美沒有輸家　台灣距離武統更進一步

在全球矚目下，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚間降落台北，並於3日一早拜會台灣立法院，並與蔡英文進行會談。儘管北京方面並未就佩洛西座機進近台灣途中施加壓迫，但在佩洛西落地台北的2日當晚，大陸軍方旋即宣佈東部戰區即刻在台灣島周邊開展一系列聯合軍事行動，包含在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，與在台灣東部海域組織常導火力試射。

時間來到3日午間，解放軍東部戰區再發出一系列在台灣周邊海空域的最新演訓照片，內涵海軍舷號155的052D導彈驅逐艦「南京艦」；陸軍是軍用卡車上裝載的導彈；空軍則出動殲-20及殲-16戰機、轟-6轟炸機等。雖北京在2日當晚的第一時間未如西方悲觀者預期，以伴飛、攔截等形式與美國展開直接對簿，北京的節制避免了中美軍事衝突對撞，但包含禁止逾千項台灣商品進口大陸、即令台海軍事行動，乃至自8月4日起一連三天形同海空封鎖台灣的導彈演練在內，華府雖保住了開場的面子，後續的裏子卻是留給了北京，而台北則是表面受寵，得了一個25年來所謂的虛假突破，卻自陷牢籠，獨自承受來自北京未來更勝的軍事壓迫與風險。

評價中美台三方在佩洛西執意訪台一事，中美台各自都有從國際、中美雙方，再到台灣本位的利益思考。就佩洛西成功落地台北的現實面而言，美國贏了做為世界霸權必要維續的面子，寧可冒險犯難也不讓北京對美設定遊戲規則，是美國國務院最後放膽力挺佩洛西「有權訪台」的主因，否則無顏以對身後日澳盟友等「江東父老」。只不過，美國縱然贏得霸權面子，強賭北京單次讓步並不具有任何戰略上的價值，依舊停留在美國渴望的霸權虛榮層面，滿足的也只有佩洛西在反中項上的個人得分，此外別無實獲。

反觀北京應對美台聯手挑釁一中原則，雖大陸軍方未在佩洛西進近台北時刻祭出最直接的反擊，但隨後公布一系列針對台灣島海空極限壓迫的軍事行動，說明了北京回應美台聯手撩撥一中原則時的定力猶在，張弛有度區分了個別應對的差異性與次序性。

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首先，中國十分明瞭中美競合關係是長時間段的過程型態，系屬國際權力格局下的大棋盤對弈，伴隨中美國力消長與實力接近，箇中關係互動非佩洛西一人足以左右「按步走」的歷史規律，佩洛西訪台固然十足挑釁，卻遠遠不到中美攤牌開戰的時刻。

雖佩洛西一人不足以令北京即刻犯難華府，但順勢懲戒台北不僅易如反掌，且一舉數得。堅定並實質推展對台統一進程，無疑是此刻華府送給北京最大的推進引擎。過去數年，解放軍機艦不時進掠台灣周邊海空域施行壓迫，常態化的軍事「騷擾」已令台軍疲乏，但仍保留一定的規律性與安全邊界。然今次美台聯手踐踏一中原則，無視北京告誡底線不得逾越，反倒給了解放軍更從容的回擊立場，8月4日至7日的封鎖海空域行動，即是北京回應華府的一場項莊舞劍，也必然是北京對台發起新一波軍事攻略的起手式，可以預期北京日後對台調機遣艇的常態化行動只會更勝，恪守不越台海中線的默契恐已難保。是以，佩洛西可以在爭議聲中大方走人，美國可以在滿足其霸權虛榮後揚長而去，但做為兩岸一統最重要標的的台灣，如何跨步進取這枚囊中物，才是北京思考大局的道本。

8月3日，台北，佩洛西就今次訪台作致詞。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

綜觀虛實層面，中美都在佩洛西訪台的爭議事件中，找到了自我利益的出海口，各界的輸贏詮釋都無改美國霸權麻痹式的自我感覺良好，以及中國藉勢推行軍事對台常態化、祭多重經濟禁令等措施，以推進武統工程更往前一步。至於風光為佩洛西做東的台灣，激情過後恐怕還會裝睡好一陣子，才好體現其十足十的不幸人設。

毋庸置疑，不同本位對待佩洛西訪台，自然存在不同的利得歸屬。就佩洛西個人而言，充分滿足其卸任前的歷史定位是唯一且最高的追求，訪台並言說縹緲的民主價值，只是佩洛西身着一身套裝登台前的踏腳石。此刻的台灣雖表面受寵，內部自信宣傳着佩洛西訪台再造25年來台美關係新高度，但除了虛名的突破外，台灣有的只是一地雞毛，眼見送別佩洛西后，台灣迎來風雨飄搖，只能自我善後。

總的來說，台灣的近程挑戰自然是如何回應北京第一時間祭出的經濟與軍事懲罰性作為，雖一時半刻不傷身，但凡台海不寧靜，台灣如何致遠？尤其中美在這場膽小鬼賽局博弈中，都找到了各自滿足點，台灣的滿足點放眼望去，只有台北地標大樓外牆閃爍的「美台友誼永固」，台灣要獲得佩洛西口頭的民主承諾事易，但在民進黨政府與反中當道的台灣社會集體缺乏避險意識下，期待台北存有確保台海安全的心意與努力難如登天。

如今，佩洛西來台詐取自利用途的政治款項後走人，北京緊接對台擠兑軍事與經濟壓力，台灣政府除了妝點門面、宣傳民主有能外，對於朝不保夕的台海安全環境變化只剩空口的「不求戰、不避戰」，再別無他法。相對中美此局沒有輸家，台灣卻如棄婦自顧自憐，根本在於台灣明知「親美不計代價、反中自負盈虧」是筆賠本生意，蔡英文政府在譴責北京行動與安撫內部之前，早在佩洛西訪台事端伊始自當心理有數，奈何不自量力，沒有賭本硬要入局，落得從今往後唯一輸家下場，蔡英文政府又何必當初？