台海軍演｜傳馬祖火炮射擊演練釀「火燒山」　台軍方：非演訓造成

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台後，解放軍在台灣周邊展開軍演，台海緊張局勢升溫，台灣軍方也加緊操演應對。

有馬祖的民宿業者上網發出東引周邊夜間射擊的影片，影片中炮聲隆隆，可以看見發亮的「曳光彈」，更被在場觀看的民眾形容「十分震撼」。

然而，網傳此次操演卻釀成火燒山事故。對此，《三立新聞》引述台灣軍方回應指，演訓在晚間7時40分結束，而火勢是卻在7時45分燃燒，起火地點也非射擊點，此事件與國軍無關。



+ 3

東引民宿業者「東引香格里拉休閒民宿」在Facebook發出直播影片，影片中不僅炮聲隆隆，更可見夜空中有許多火紅小點往遠處射去，其中也可以見到有曳光彈從高空中墮下，點亮整片夜空。

據TVBS報道，Facebook專頁「記者爆料網」傳出消息指，「曳光彈」引發了火燒山，現場濃煙烈焰範圍廣大，台軍方也已經暫停操演，目前無人傷亡。

對於事件，有台灣網民表達憤怒和遺憾，但也有人笑待，稱可以當成救災訓練。不過根據《三立新聞》報道，軍方回應指出，演訓在晚間7時40分結束，而火勢是卻在7時45分燃燒，起火地點也非射擊點，此事件與國軍無關。