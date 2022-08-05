台海軍演｜大陸指多國反對佩洛西訪台、堅持一中　台稱獲40國聲援

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）訪問台灣，引發解放軍在台灣周邊大動作軍演，兩岸局勢升溫。

在北京，外交部發言人華春瑩說，已有160多個國家「發出正義聲音，重申堅持一中政策」。新華社則發表文章指，多國政黨政要和社會組織負責人明確反對佩洛西訪台。

台灣官方則發布新聞稿，強調目前已有超過40國行政及立法部門等各界友人聲援台灣，其中包括友邦及理念相近的友台國家。



在北京，外交部發言人華春瑩5日主持例行記者會。被問及白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）等官員稱，中國對佩洛西訪台反應過度，以此為藉口，增加在台海地區挑釁性軍事行動製造危機。北約秘書長也附和這個觀點，中方對此有何評論？

華春瑩在回答時提到，已經有160多個國家近日發出了正義的聲音，重申堅持一個中國政策，支持中國堅決維護自身主權和領土完整。

美國聯邦眾議院議長佩洛西（左）8月3日在台灣總統府拜見總統蔡英文（右），佩洛西說，這次訪團來到台灣，向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。（台灣總統府）

台方：獲40國聲援 包括美日歐及東南亞

台灣官方則發布新聞稿指，政府由衷感謝國際社會支持台灣的民主價值及台海安全，目前已有友邦、理念相近及友台國家超過40國行政及立法部門等各界友人聲援台灣。

當中包括：日本首相岸田文雄表示，日本支持台海維持和平穩定，同時要求中國立即停止軍演；美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）呼籲北京當局採取負責任態度，避免導致誤判、加劇兩岸局勢緊張；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也譴責中國不負責任的挑釁行為。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）推文呼籲各方保持冷靜克制；「七大工業國集團」（G7）外長聯合聲明再次確認維持台灣海峽和平穩定的共同堅定承諾，呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀；東南亞國協外長會議也發表共同聲明，要求自制並停止挑釁行為。此外，多位友邦元首等政府高層也在公開場合堅定聲援台灣。

新華社：古巴、尼加拉瓜等多國政要反對佩洛西訪台

大陸官媒《新華社》周四（4日）發文提到，多國政黨政要和社會組織負責人繼續通過向中共中央對外聯絡部致函等方式，明確反對美國國會眾議長佩洛西訪台，堅定支持中方捍衛國家主權和領土完整的努力。

文章列舉，古共中央第一書記、國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴堅決反對企圖破壞中國領土完整和主權的行徑。

尼加拉瓜桑解陣總書記、總統奧爾特加（Daniel Ortega）表示，美政要無視聯合國決議和美方鄭重簽署的中美聯合公報承認的一個中國原則，公然侵犯中國主權，再次充分暴露美方口是心非的霸權行徑。

俄羅斯統一俄羅斯黨最高委員會主席格雷茲洛夫表示，佩洛西竄訪中國台灣地區是對中國的公然挑釁。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

印尼民主斗爭黨外聯主任翰加亞表示，佩洛西出於一己私利，干着威脅地區與世界和平的事，其圖謀不會得逞。

巴基斯坦穆盟（謝）領導人、參議院國防委員會主席穆沙希德表示，佩洛西發起挑釁，只會加劇中美關係緊張，破壞亞洲穩定。巴基斯坦堅定支持一個中國原則。

土耳其愛國黨主席佩林切克表示，佩洛西竄訪台灣地區是對中國主權的嚴重侵犯。美國無視國際法，違背此前在台灣問題上作出的承諾，再次向全世界表明美國是一個不可靠的國家。

巴勒斯坦法塔赫中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎齊強烈譴責並堅決反對美國損害中國國家統一和領土完整的挑釁行為，表示巴勒斯坦人民和法塔赫堅定支持中國人民維護國家統一和領土完整。

肯尼亞「團結綱領－一個肯尼亞聯盟」全國執行書記圖朱表示，佩洛西竄訪台灣是向友好中國人民挑釁的卑劣行徑。這種行為不負責任，令人憤慨，應遭到譴責。

贊比亞社會主義黨主席蒙貝表示，美國領導人竄訪台灣地區違背一個中國原則，目的是干擾中國的和平發展進程，來維護自身霸權，各國愛好和平的人民必須對此行徑予以譴責。

哥斯達黎加人民先鋒黨總書記巴爾加斯表示，佩洛西竄訪台灣地區是美國對中國捍衛國家領土主權的公然侵犯和粗暴干涉，此舉必將玩火自焚。

英國共產黨（馬列）主席魯爾表示，在美國對華進行嚴重挑釁的時刻，英共（馬列）與中國人民團結在一起，全力支持中國捍衛國家主權與領土完整。

西班牙「我們能」黨眾議員、眾議院外事委員會副主席戈麥斯表示，佩洛西竄訪台灣地區表明，美國只想製造沖突、挑起陣營對抗，以延緩其霸權衰落的進程。

此外，尼泊爾大會黨、尼共（聯合馬列）、尼共（毛主義中心）、尼共（聯社）、尼農工黨、尼民族民主黨、黎巴嫩自由國民陣線、塞內加爾獨立勞動黨、坦桑尼亞革命黨、烏拉圭共產黨、俄羅斯「公正俄羅斯-愛國者-為了真理」黨、基里巴斯關愛基里巴斯黨、韓國21世紀韓中交流協會、柬埔寨民間社會組織聯盟論壇、斯里蘭卡－中國經濟政策和雙邊關係促進會、索馬里－中國全國貿易委員會等政黨和社會組織也通過不同方式反對佩洛西竄訪台灣地區，堅定支持一個中國原則。