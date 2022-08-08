台海軍演｜「殲20再20秒抵台」　台海安全如何被台獨玩成爛尾樓

古有明訓，「生於憂患，死於安樂」，憂患使人生存發展，享受安樂使人萎靡死亡。正當全球目光焦慮往向台海，唯恐爆發不可收拾的戰火此刻，台灣內部卻好整以暇度日，置切身危機於千里之遙。台灣社會過去幾年，琅琅上口蔡英文政府強力推銷的「芒果乾」（取「亡國感」諧音），面對今日台海情勢，卻擰不出一絲憂患意識，「裝睡的人叫不醒」莫甚於此。



儘管北京自8月4日起，即在台灣周邊海空展開進迫式「圍台」軍演，期間軍機艦頻越海峽中線，並冷不防地發射11枚東風系列彈道導彈，當中的4枚甚至還飛越台灣上空，震驚國際，但台灣社會對此卻平靜如常，感受不出太多緊張氛圍。甚有台媒報道，在距離解放軍演習區最近的台灣西南一角，還有不少台灣民眾驅車前往海邊，只為一睹解放軍「演習盛況」，此情此景，一說荒唐，二說台灣人的「幽默」，讓常人望塵莫及。

台灣人為什麼不怕？

面對解放軍磨刀霍霍之勢，「為什麼台灣人不怕？」是台灣輿論近日既自豪也自嘲的話題之一。細究原因有三：一是多數台灣人迄今根本不解北京何以至此的憤怒與反應，不認為接待一個佩洛西（Nancy Pelosi）兩岸便將地動山搖，因此出現大陸民意如沸騰滾水，台灣民情只當茶餘飯後、等閒視之的極大反差。其二，台灣人壓根不信北京會武力攻台，哪怕事到如今，也不改其志。當中一部分意見只當北京在情勢上必須出完這一口惡氣，「動作顯大，自然不過」；另一部份的不畏懼者則主觀斷定兩岸不會打就是不會打，自豪解放軍整備不齊不具進犯資格、北京勢必忌憚華府介入等皆成為攸攸之口的不打理據，結論是：台海無戰事，台灣人無須緊張。

上述兩點若代表台灣社會對世局與對北京的無知，那麼台灣人不怕兩岸開戰的第三個理由則鄉愿至極。諸如「北京執意要打，台灣也莫可奈何」、「台灣島一座，還能去哪？」等聽天由命式的接受兩岸開戰心態，消極到底，終於物極必反，竟也造就了台灣人的一種「勇敢」：怕也沒有用，那就不怕了吧！

綜觀台灣社會此刻回應解放軍「圍台」軍演的心境，儘管無知、無為，也不現實，但社會平靜猶如平行時空般存在，已讓海外看得瞠目結舌，台灣內部也開始出現檢討之聲。尤其針對民進黨主政下，台灣何德何能做到「平時如戰時、戰時如平時」，如此扭曲的心境轉換？又蔡英文政府在2020年台灣大選前喊得震天價響的「芒果乾」，如今是否已幹成了渣，就連拿出來再咀嚼幾口的心思都懶了？

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殲20抵台只差20秒

隨着解放軍「圍台」軍演「越演越烈」，締造多項「突破」，台灣社會縱然「不看好」開戰，但內部已開始出現對蔡英文政府多重不滿的聲浪。

台灣中廣董事長趙少康8月6日以「台灣是一個神奇的地方」破題，痛陳解放軍包圍台灣實彈演習，全世界都說台海瀕臨開戰，台灣依舊歌舞昇平，無動無感；「沒有導彈打來時，（漢光演習）空襲警報大作，等到真的導彈打過來了，反而裝作沒事，真是『平時如戰時、戰時如平時』」。

前民進黨立委林濁水也不滿蔡英文政府作為，批評「政府威信重損，國安決斷的品質低劣，積習己久，令人擔憂」。林濁水指出，大陸導彈飛越台灣上空，台軍完全掌握，主張簡明公布，不料國安高層認為會影響民心士氣，主張不可公布航跡，但不到1小時後，日本防衛省不但幾乎公布所有導彈射擊軌跡簡圖，還指出有4枚導彈經過台北上空。林濁水的言下之意，台灣政府面對北京軍事威攝，反應猶如埋沙鴕鳥，自欺欺民，既欺騙，也欺負人民智商。

台北市長柯文哲則語重心長，稱「兩岸關係變壞不是第一天，已經好幾年時間」，如今面對解放軍延長演習，反映民進黨政府過去知道問題卻不往來，現在只能危機處理。

細究台灣在野政治人物徒呼負負，若干程度似有要為台灣社會眼下過於平靜的無知平反：即台灣民眾不是沒有憂患意識，而是被蔡英文政府刻意淡化兩岸軍事衝突的可能性，着意掩飾兩岸已然瀕臨開戰邊緣所致。

確實，就解放軍操練「圍台」軍演的現實面而言，台灣社會的反應不當如此，就大陸央視總枱旗下媒體「玉淵譚天」8月7日發表的文章，羅列解放軍今次對台「全要素」軍演，共締造「十大突破」，當中的每一項都值得台灣枕戈待旦；尤其在台灣西南部的演習區域，距離台灣最近僅20公里，以解放軍機殲-20的飛行速度，抵台也只需要再20秒，台灣社會對此又何來的自信與勇氣等閒視之？

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預售恐懼 台海安全成爛尾

原因無他，造就此等無知又悲壯的場面，總歸是台灣「官民交相賊」的結果——一方面是蔡英文政府過去對民間政治宣傳過度，同時台灣社會也相當不負責地將應當把握在手的憂患意識，藉由「票投蔡英文」做出一次性卸責導致。

參照台灣社會在2020年台灣大選前夕，在蔡英文陣營帶節奏下，將馬英九執政時對北京的步步進逼採步步退讓，視為亡國，擅長「預售恐懼」的蔡英文，終於「憂患意識」加身，成為了「拯救台灣代言人」。與此同時，受「芒果乾」感召的817萬選民，也在該次大選中，藉由投票行為，一次性將「憂患意識」交付給蔡英文，形同包裹出售了事。

有分析指，蔡英文在2020年的台灣總統大選中，大打「芒果乾（亡國感）」牌。（資料圖片）

這或許可以引導出何以台灣人不怕開戰的第四個、同時也是最隱晦的理由：面對兩岸實力差距，台灣人確實存在相當「亡國感」焦慮，但目睹台灣社會今時今刻的冷靜，並非台灣人樂天知命，不具有憂患意識，而是其早已將憂患意識提前交割，付委蔡英文政府全權受理，冀望坐享其成。對蔡英文的支持者而言，「因為蔡英文有憂患意識，票投蔡英文等於我有憂患意識，所以此刻無須害怕」，這等謬論於焉誕生。

然而，選民如韭菜，支持蔡英文政權的選民一直到此刻都還未認識到，蔡英文選前極力銷售的「憂患意識」，本質上是「預售」性質，猶如紙紮，建在為求勝選的沙地，而非為求勝仗的沙場。正因如此，面對北京對台軍事演習的「驟變」，蔡英文政府的反應自然只能大事化小，甚至將導彈飛越台灣上空這等大事，對外以不影響民心士氣為由，繼續若無其事度日。

到頭來，倒楣的依舊是全體台灣人，彼時一股腦信了標榜有憂患意識、可以保下台灣安全的蔡英文，沒想到那些動人的亡國感與憂患意識都只是政黨為求勝選的一類線上預售，實情是蔡英文政府根本不存在經營保障台海安全的手腕與智慧，終於今日的爛尾。無可奈何的台灣人，今天得靠無人能及的「幽默感」回應解放軍的步步逼近，想來不僅悲壯，還荒唐着。