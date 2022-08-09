台海軍演｜副主席夏立言明率團訪大陸　國民黨：無「訪京見高官」

大陸對台實彈軍演之際，國民黨副主席夏立言明天（10日）將率團訪問大陸。有報道指，國民黨此行將會見中共高官，有可能見到國台辦主任劉結一；台灣陸委會認為時機不宜，已嚴加勸阻，國民黨排定搭乘明天上午班機。

國民黨今晚回應表示，絕無「訪問北京」、「會見高官」，絕不觸及政治性議題。



台灣媒體《自由時報》報道，台海情勢嚴峻緊張，國民黨正準備前往大陸，規劃與台商及台企商談兩岸發展的契機，預定明天上午搭機前往廈門，行程規劃8月10日到27日，訪問團可能會見國務院台灣事務辦公室主任劉結一、大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍等人。

報道指，國民黨在大陸發射東風飛彈實彈軍演當天8月4日送件給陸委會，知會夏立言近日將率團訪中，夏立言曾任陸委會主委，雖然已逾5年管制時間，不需經政府許可也可赴中，但仍需向主管機關報備，陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。

（香港01製圖）

國民黨今晚回應強調，夏立言等人所到地區集中在福建、廣東以及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見高官」等事。國民黨指出，蔡英文總統日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，台灣九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，國民黨此行是為關心在中台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

國民黨稱，捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，這次訪中行程最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，了解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲，絕不觸及政治性議題。