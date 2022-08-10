聖文森特總理到訪台灣　稱事態盡在台府掌握　批「大國恫嚇小國」

台灣總統蔡英文周三（10日）以軍禮歡迎聖文森特和格林納丁斯（Saint Vincent and the Grenadines，台灣稱：聖文森及格瑞那丁）總理龔薩福（Ralph Gonsalves）所率訪問團。

龔薩福表示，「不支持大國以任何方式恫嚇、威脅小的國家，國際中有任何歧見，應用和平且文明方式解決」，並特別感謝蔡英文這位「偉大的領導人」。他在接受《中央社》訪問時說，這次行程早就排好，和中國軍演沒甚麼關係，也沒被軍演嚇阻取消訪台，相信事態都在台灣政府掌控中。



對於他在中國對台軍演期間「以到訪具體行動支持台灣」，龔薩福向中央社表示，他此時訪台是「巧合」，聖國跟台灣有預定好的協約要簽署，台聖建交已有41年，不需要因為中國發起甚麼行動，刺激聖國重申對台的友誼。

龔薩福表示，他不懂中國為何要因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣而做出「過度反應」。他深信，如果此時到台灣訪問不安全，會有朋友警告他，「朋友沒告訴我不安全，我就相信他們的判斷前來」。

圖為龔薩福在聯合國大會發言挺台。（聯合國）

對於美中角力下，許多拉美國家面臨「選邊站」處境，龔薩福表示，應根據不同議題做出自己的正確判斷，當他批評美國對古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜的制裁或處置是霸凌時，他相信中國一定在旁邊拍拍手，當他支持台灣時，美國則會替他拍拍手。

他表示，自己知道美國是台堅定盟友，聖國多數觀光客來自美國，美國也是聖國的朋友，但該反對的他還是會直言不諱，「我們對朋友很單純很直接，同意的事就說同意，不同意就說不同意」。

龔薩福2001年起擔任聖文森特總理至今，他本月7日至12日率團訪台，此行是他第12次訪問台灣、以總理身分第11度到訪，也是他2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次到訪。而到訪的儀式過程發生一段小插曲，報道提到，疑似因為天氣炎熱，一名女憲兵身體不適、癱軟，隨即在2名維安人員攙扶下，離開會場。