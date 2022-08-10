台海軍演｜國民黨率團訪陸　蔡英文：人民失望，向國際傳錯誤訊息

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台引發大陸不滿，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點在台灣島周邊軍演。

國民黨副主席夏立言今（10）日率團前往中國大陸訪問，引發爭議。



國民黨公布行程表示，此行將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，是台人在陸工作、生活及求學集中之地，於10日出發，預計21日結束隔離後開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台。

曾任馬英九政府的大陸委員會主任委員夏立言上午在桃園機場受訪表示，在陸委會眼裏，大概沒有什麼適合的時間，過去想參加海峽論壇時，也說時機不宜，時機宜不宜，是要看想不想做些什麼事，若能做出成績，什麼時機都是好時機。溝通與聯繫，絕對是好事，在現在這時機，只有奮勇往前；此行的人員都有10幾年的相關經驗，不會因為一次的訪問就被統戰。不管再困難都會去做。

有報道指見到海協會會長張志軍等人，夏立言表示，目前沒有任何官方的安排，也沒安排到北京；到當地後，會客隨主便，當地的主人也許會希望見面，這他也不會排斥。

至於黨內部分藍營青年反對，他說，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事。不會因為一時的演習就卻步，也沒考慮到選情的問題。

（香港01製圖）

蔡英文：訪陸令人民失望，更向國際社會傳遞錯誤訊息

蔡英文今天在民進黨中執會發表談話指出，台灣面臨的內外部挑戰，從來沒有少過，但是，台灣總是關關難過，關關過。但是，在大陸發動軍演的當下，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往大陸，還說要挑起重擔。她要正告國民黨，真正挑起重擔的，是不眠不休，沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍。

她認為，國民黨在這個時刻，仍執意前往大陸，令人民失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。她說，台灣人民希望的是「我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮」。

陸委會：已經勸阻，絕非赴陸交流妥當時機

陸委會指出，鑒於大陸當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯台灣，此時絕非台灣政黨等人士赴陸交流妥當時機。政府雖已沒有權限禁止渠等赴陸，陸委會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻，並盼此刻朝野團結一致，共同合作面對大陸全面性、系統性的危害。

陸委會強調，大陸慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。呼籲中國國民黨再次考量暫緩前往，倘該黨仍舊堅持赴陸，應明確公開向陸方表達嚴正譴責，傳達台灣強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入大陸統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。再次提醒台灣人進行兩岸交流應注意大陸圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守相關規範，切勿附和大陸立場，以維護台灣整體利益。

二是纵容支持“台独”势力。任何国家都必须维护国家统一，都不容许分裂势力肆意妄为。台湾地区执政的民进党把谋求独立写入党纲，近年来千方百计搞渐进式“台独”，制造“两个中国”和“一中一台”。美国会众议长公开为其撑腰打气，与分裂势力为伍，与中国人民为敌。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 9, 2022

朱立倫：越困難越不能放棄交流

國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，國際社會與蔡英文總統都希望兩岸能夠和平、持續對話，因此，越是困難的時候，越是不能放棄交流、不能放棄和平；國民黨盼讓兩岸能夠持續對話交流、不要衝突對抗，甚至兵戎相見。不必想要運用任何方式來破壞、傷害，甚至抹紅國民黨，國民黨愛台灣，都是為了民眾福祉努力。

國民黨：無接受統戰分化可能，為台發聲，不談政治

國民黨發出新聞稿表示，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」。此行早已於數月前就安排，當時並無法預知會有國際友人訪台、對岸實施軍演等情況，行程都是由黨部方面主動規劃。只求能協助在中國大陸的台灣民眾解決困難，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。

國民黨指出，既然目前兩岸官方管道中斷，國民黨更不能憂讒畏譏，必須勇敢扛起重擔、為民喉舌，盡到一個在野黨的最大責任，希望以聆聽來反映真實情況、透過溝通對話能化解歧見、用實地調查來設法解決實際問題，為台灣的安全與繁榮發聲，為兩岸及區域和平努力。

國民黨呼籲陸委會，身為對大陸事務主管部門，應深知必要溝通管道可以研判事態、降低威脅，即使發生衝突，仍可管控風險、處理危機，而非全面斷線、坐困愁城。

什么是台海现状？答案十分清楚，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。换句话说，一个中国原则就是对台海现状的清晰界定。违背、挑战一个中国原则就是改变台海现状。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 9, 2022

國民黨強調，國民黨針對大陸軍演也已多次表達譴責及堅定護台立場，對國軍近日全力維護台灣安全表達強烈支持，絕無所謂朝野不團結一致問題，更毫無接受統戰分化的可能。此行除了夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博等，都有經貿、法律事務專長，是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日上午出席萬華雙福宮愛心物資發放活動表示，蔡英文總統曾說台灣必須永遠保持對話，國民黨此行是要去了解台生、就業年輕人遇到的困難並協助，這就是保持對話空間，藉由民間力量協助。