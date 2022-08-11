台灣疫情｜新增逾2.2萬本土病例多44死　3歲男童併發腦炎重症亡

台灣中央流行疫情指揮中心公布，當地今日（11日）新增22650宗新冠肺炎本土病例，增110宗中重症，再多44人死亡，包括一名染疫後併發腦炎重症的3歲男童。另增259宗境外輸入病例。



指揮中心發言人莊人祥介紹，中重症病例包括中症74宗、重症36宗，死者年齡介於3歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、41宗具慢性病史、34宗未接種3劑疫苗、27人從未接種疫苗，25人年齡超過80歲。據統計，今年1月至8月10日，本土輕症、無症狀個案累計4744673宗，佔99.54%；中症累計12187宗，佔0.25%；重症累計9842宗，佔0.21%。死亡累計8489人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增1宗兒童死亡病例及2宗孩童多系統發炎症候群（MIS-C）重症個案。死亡個案是一名年僅3歲、有先天神經系統疾病的男童，其7月31日發燒、快篩陽性確診，視訊看診後在家服藥，8月5日因持續發燒、呼吸困難、臉色蒼白至醫院急診，經電腦斷層掃描發現大腦腫脹，且抽血發現有多重器官異常及代謝性酸中毒。由於被懷疑併發腦炎重症，男童被緊急收住加護病房插管使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥、免疫調節劑等4種藥物治療，惟病況仍持續惡化，終於6日死亡。

而MIS-C個案中，一宗為4歲、無慢性病史的男童，其6月8日確診，8月1日起陸續出現咳嗽、流鼻水、眼皮腫脹等症狀，4日發燒、腹痛，8日就醫檢查發現急性鼻竇炎、結膜炎、黴漿菌肺炎等病症，懷疑是MIS-C住院。另一名為10歲、無慢性病史的女童，其曾接種1劑疫苗，6月19日確診、8月3日起出現間歇性高燒達40度且活力、食慾下降，6日至急診抽血顯示疑似MIS-C，隔天住院且有腹瀉症狀，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大。二人經治療後症狀均改善，現仍於一般病房治療中。

目前，台灣12歲以下兒童重症累計159宗，為27宗腦炎、21宗肺炎、3宗敗血症、8宗哮吼、90宗MIS-C、1宗心肌炎、3宗共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6宗到院前死亡。上述個案共有27人死亡。