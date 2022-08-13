台灣成立亞洲無人機研發中心　蔡英文：積極提升不對稱作戰能力

台灣嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心今日（13日）揭牌，總統蔡英文表示，政府正研擬台灣無人機產業發展方案，並帶領業者成立「無人機國家隊」，結合產官學研能量，推動無人機產業，翱翔天際、接軌國際。



蔡英文周五（13日）到嘉義縣參加亞洲無人機AI創新應用研發中心開幕記者會揭牌儀式，她說，嘉義縣將成為全台灣最完整、最優質的無人機產業聚落。

蔡英文表示，近年來無人機的應用，從早期的休閒娛樂，逐漸延伸到商業、農業、國防等高價值領域，更在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，讓全世界看到無人機的重要性。面對國際情勢瞬息萬變，台灣也積極提升國防自主以及不對稱作戰能力和能量，在國機國造、潛艦國造的目標下，無人機產業將是政府發展的重點。

亞洲無人機研發中心揭牌，蔡英文致辭。（總統府提供）

蔡英文說，政府正研擬台灣無人機產業發展方案，針對技術、驗證、市場及人才等面向規劃發展策略；交通部在今年3月，帶領業者成立「台灣無人機大聯盟」，結合無人機技術研究以及產官學研能量，協助政府推動無人機產業發展，並拓展到更多層面的應用。

蔡英文認為，嘉義縣擁有完整的山、海、平原等多元地形和寬闊的空域，是發展無人機的最佳環境。研發中心規劃設立新創園區、研發檢驗基地、考照場、無人機學校及國家競技場，目前已有20間廠商及相關單位進駐，也證明在嘉義縣設立研發中心獲產業界肯定和支持。

蔡英文強調，嘉義縣未來將成為台灣無人機的重要試驗場域；從民雄航太園區的新創量產、太保研發中心的測試驗證，到義竹的載具測試。她相信，藉由中央的資源挹注，加上國家級的技術實力、嘉義縣的優良環境，將打造出台灣「無人機國家隊」。

蔡英文期許縣長翁章梁，除了帶領研發中心招商引資，推動嘉義縣產業多元發展，也持續建立航太產業的發展環境，帶動中科院、漢翔及相關協力廠商進駐，讓嘉義縣成為台灣航太產業的新興聚落。