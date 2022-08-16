台灣離「無痛統一」越來越遠
距離美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪台不到兩周時間，美國參議員馬基（Ed Markey）8月14日再度組團抵台訪問。台灣方面多聚焦馬基在1979年擔任眾議員時投票支持《台灣關係法》，挺台色彩鮮明且「歷史悠久」，並且趁機宣揚一波美國政要無懼北京先前的「圍台」軍演威嚇，以實際行動展現對台支持。
對於再有美國政要訪台，儘管解放軍東部戰區8月15日隨即在官方微博發布，在台灣周遭海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，但台灣朝野無疑已將解放軍台海軍演視為「狼來了」，民進黨大內宣自不待言，就連國民黨也做出相關呼應，前國民黨主席、國民黨立委江啟臣即稱，「期待未來台美的國會交流可以成為常態，具體互利互惠、落實夥伴關係、真正堅若磐石」。
各式擁美自重的言論在台具陳，台灣朝野顯然忘了不過一周前台海軍事緊張勃發的高壓陣痛，也毫無意識解放軍東部戰區在宣佈完成「圍台」軍演任務的同一天，大陸國台辦與國新辦聯合發布將近1萬4,000字的《台灣問題與新時代統一事業》白皮書，無視大陸官方揭示「反獨」推進到「促統」，再到「統一之後」的完整「路徑圖」。
綜觀台灣從「擁」美自重到「傭」美自重，自甘淪為美國磨刀霍霍挑戰北京的傭兵，不惜以磨刀石試險，反映台灣朝野幾點心跡已露。
首先，縱有國民黨副主席夏立言無懼台灣內部反彈赴陸訪問，台灣朝野在北京對台操行軍演後，對於台灣是否需要調整一面倒向華府的外交政策，多數已不抱持期待，鹹認台灣選邊站無可避免，在台灣社會民粹熱烈的氛圍下，台灣朝野抱定「挺美反中」沒有回頭路。
其次，縱情「挺美反中」的台灣社會，在路徑鎖死的情況下，只能借貸加碼對華府的信心與依賴，為自己的安身立命平添想像，否則無以為繼。美國兩黨政要不顧佩洛西訪台後，激起北京高強度軍事行動回應，今馬基執意率團再訪台北，說明了美國政壇既無心管控台海安全風險，也無意為台海緊張局勢降温。
台美之間的利益分殊在這一點上分明不過，台灣先前承受了獨自應對解放軍進迫式的軍演壓力，甚至還得捱過彈道導彈飛越台灣本島上空的社會心理賣壓，但在「挺美反中」沒有回頭路的指導下，哪怕台灣朝野、社會一致期盼台海緊張態勢能夠降温，但美國政壇無意降温，甚至要反其道而行，唯恐台海不亂，台灣只能硬着頭皮上，次要化台灣主體安全，改以美國戰略利益為上。
第三，在可預見的時間內，台灣朝野勢必得回頭對內進行「再說服」：台灣安全次要化是必要犧牲，得先服膺美國戰略利益，方有台灣利益連綴其後。儘管民進黨政府啞巴吃黃連，明知美國用「自由開放的印太戰略」包裝對北京的政治圍堵，並以台灣為叫板北京的磨刀石，槓桿全台安全、挑戰北京底線，但民進黨政府也只能迂腐發表「保衛台灣安全是自己的責任，不會要求其他國家犧牲」等言論，「自食惡果」充分有餘。
事實上，台灣今日之所以把兩岸關係發展的路越走越窄，以致囚徒困境，問題之一確實在於台灣將「挺美反中」的腳步踏得太絕，不留給自己一點後路，但台灣在一味挺美的同時，缺乏捍衛自己利益為要的勇氣，無法對美說不，更是另一大死穴。細究美方所謂「自由與開放的印太」，自由與開放的詞彙聽在台灣人耳裏，似光明無限，但反映在台海的實況，自由是美國人的自由，開放是美國霸權要的開放，自由與開放皆與台灣無關。
台灣朝野集體在崇美主義作祟下，無力檢討美國所持自由開放的印太政策，實際是對台海現狀不尊重、對台灣安全不受控，且充滿衝突性本質；爾今民進黨政府喜迎馬基訪台，再一次「喪事喜辦」，是台灣一路從「挺美反中沒有回頭路」到「次要化台灣主體安全」，再到說服自己成為美國對北京的「磨刀石」也好，一步步自陷難拔的結果：只要台獨無法承認自己結伴華府率先跨出改變規則的這一步，台灣安全便註定次要化於美國利益之後，台海有寧之日難企。
總的來說，台灣在尚美利益的挾持下，已有從囚徒走向暴徒發展的跡象。關注美國政要航班起降成為台獨意識者流行且無聊的嗜好，好似花旗專機往返即是台灣安全加成，不論民進黨政府領銜的台獨社會有意還是無意，渠等正以「以暴制暴」的心理，將台灣安全一鍋端。對照大陸官方最新發表《台灣問題與新時代統一事業》白皮書，雖「和平統一、一國兩制」解決台灣問題是基本方針依舊，但保留「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」空間，對象無他，直指「外部勢力干涉和台獨重大事變」之時。台灣今日所作所為，無疑精神分裂，既冀望台海無戰事，卻又將自身安全與利益包裹在美國利益之後，唯恐不達「外部勢力干涉和台獨重大事變」程度。
是以，綜合中美台三方的進與退，現實是惟台灣越抗拒統，越挺美以反中，結果是越將台灣推向北京定義「非和平方式」統一的死衚衕裏去；台灣越是企圖引外部勢力、倚美謀獨、「以暴制暴」的結果，只會越令將來兩岸統一敘事伴隨更加激烈的軍事化過程、協同北京自我實現「非和平方式」處理台灣問題，是時的「一國兩制」之於台灣，縱使北京猶言「依法高度自治」，也難為「無痛統一」。