台灣離「無痛統一」越來越遠

距離美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪台不到兩周時間，美國參議員馬基（Ed Markey）8月14日再度組團抵台訪問。台灣方面多聚焦馬基在1979年擔任眾議員時投票支持《台灣關係法》，挺台色彩鮮明且「歷史悠久」，並且趁機宣揚一波美國政要無懼北京先前的「圍台」軍演威嚇，以實際行動展現對台支持。

對於再有美國政要訪台，儘管解放軍東部戰區8月15日隨即在官方微博發布，在台灣周遭海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，但台灣朝野無疑已將解放軍台海軍演視為「狼來了」，民進黨大內宣自不待言，就連國民黨也做出相關呼應，前國民黨主席、國民黨立委江啟臣即稱，「期待未來台美的國會交流可以成為常態，具體互利互惠、落實夥伴關係、真正堅若磐石」。

各式擁美自重的言論在台具陳，台灣朝野顯然忘了不過一周前台海軍事緊張勃發的高壓陣痛，也毫無意識解放軍東部戰區在宣佈完成「圍台」軍演任務的同一天，大陸國台辦與國新辦聯合發布將近1萬4,000字的《台灣問題與新時代統一事業》白皮書，無視大陸官方揭示「反獨」推進到「促統」，再到「統一之後」的完整「路徑圖」。

綜觀台灣從「擁」美自重到「傭」美自重，自甘淪為美國磨刀霍霍挑戰北京的傭兵，不惜以磨刀石試險，反映台灣朝野幾點心跡已露。

國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室8月10日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。（資料圖片）

首先，縱有國民黨副主席夏立言無懼台灣內部反彈赴陸訪問，台灣朝野在北京對台操行軍演後，對於台灣是否需要調整一面倒向華府的外交政策，多數已不抱持期待，鹹認台灣選邊站無可避免，在台灣社會民粹熱烈的氛圍下，台灣朝野抱定「挺美反中」沒有回頭路。

其次，縱情「挺美反中」的台灣社會，在路徑鎖死的情況下，只能借貸加碼對華府的信心與依賴，為自己的安身立命平添想像，否則無以為繼。美國兩黨政要不顧佩洛西訪台後，激起北京高強度軍事行動回應，今馬基執意率團再訪台北，說明了美國政壇既無心管控台海安全風險，也無意為台海緊張局勢降温。

台美之間的利益分殊在這一點上分明不過，台灣先前承受了獨自應對解放軍進迫式的軍演壓力，甚至還得捱過彈道導彈飛越台灣本島上空的社會心理賣壓，但在「挺美反中」沒有回頭路的指導下，哪怕台灣朝野、社會一致期盼台海緊張態勢能夠降温，但美國政壇無意降温，甚至要反其道而行，唯恐台海不亂，台灣只能硬着頭皮上，次要化台灣主體安全，改以美國戰略利益為上。

第三，在可預見的時間內，台灣朝野勢必得回頭對內進行「再說服」：台灣安全次要化是必要犧牲，得先服膺美國戰略利益，方有台灣利益連綴其後。儘管民進黨政府啞巴吃黃連，明知美國用「自由開放的印太戰略」包裝對北京的政治圍堵，並以台灣為叫板北京的磨刀石，槓桿全台安全、挑戰北京底線，但民進黨政府也只能迂腐發表「保衛台灣安全是自己的責任，不會要求其他國家犧牲」等言論，「自食惡果」充分有餘。

中國政府時隔22年再發布台灣問題白皮書，強調「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。（東部戰區微信公眾號）

事實上，台灣今日之所以把兩岸關係發展的路越走越窄，以致囚徒困境，問題之一確實在於台灣將「挺美反中」的腳步踏得太絕，不留給自己一點後路，但台灣在一味挺美的同時，缺乏捍衛自己利益為要的勇氣，無法對美說不，更是另一大死穴。細究美方所謂「自由與開放的印太」，自由與開放的詞彙聽在台灣人耳裏，似光明無限，但反映在台海的實況，自由是美國人的自由，開放是美國霸權要的開放，自由與開放皆與台灣無關。

台灣朝野集體在崇美主義作祟下，無力檢討美國所持自由開放的印太政策，實際是對台海現狀不尊重、對台灣安全不受控，且充滿衝突性本質；爾今民進黨政府喜迎馬基訪台，再一次「喪事喜辦」，是台灣一路從「挺美反中沒有回頭路」到「次要化台灣主體安全」，再到說服自己成為美國對北京的「磨刀石」也好，一步步自陷難拔的結果：只要台獨無法承認自己結伴華府率先跨出改變規則的這一步，台灣安全便註定次要化於美國利益之後，台海有寧之日難企。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。（美聯社）

總的來說，台灣在尚美利益的挾持下，已有從囚徒走向暴徒發展的跡象。關注美國政要航班起降成為台獨意識者流行且無聊的嗜好，好似花旗專機往返即是台灣安全加成，不論民進黨政府領銜的台獨社會有意還是無意，渠等正以「以暴制暴」的心理，將台灣安全一鍋端。對照大陸官方最新發表《台灣問題與新時代統一事業》白皮書，雖「和平統一、一國兩制」解決台灣問題是基本方針依舊，但保留「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」空間，對象無他，直指「外部勢力干涉和台獨重大事變」之時。台灣今日所作所為，無疑精神分裂，既冀望台海無戰事，卻又將自身安全與利益包裹在美國利益之後，唯恐不達「外部勢力干涉和台獨重大事變」程度。

是以，綜合中美台三方的進與退，現實是惟台灣越抗拒統，越挺美以反中，結果是越將台灣推向北京定義「非和平方式」統一的死衚衕裏去；台灣越是企圖引外部勢力、倚美謀獨、「以暴制暴」的結果，只會越令將來兩岸統一敘事伴隨更加激烈的軍事化過程、協同北京自我實現「非和平方式」處理台灣問題，是時的「一國兩制」之於台灣，縱使北京猶言「依法高度自治」，也難為「無痛統一」。