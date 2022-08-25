台灣疫情｜增近2.7萬本土個案多37死　官方預計9月中下旬BA.5高峰

台灣本土新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，今日（25日）新增26967宗本土個案，新增100宗中重症，再多37人死亡。另增308宗境外輸入個案。



新增確診數與上周同期相比增加16.8%，達3879宗。死亡個案中，較年輕的為一名30多歲女子，其無慢性病且已接種3劑新冠疫苗，8月12日快篩陽性確診，16日因噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙、胡言亂語等症狀，送醫後於急診發生抽搐，因疑似腦炎收治加護病房，並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。住院後，患者出現猛爆性心肌炎，急救仍症狀惡化，終於21日過世，死因為新冠感染合併猛爆性心肌炎、癲癇重積症。

另一方面，新增3宗兒童及青少年重症，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），年齡介在5歲到13歲間。其中最小的5歲男童已接種2劑疫苗、無慢性病史，其曾在7月18日確診，8月15日起出現高燒、嘔吐、腹痛、喉嚨痛、頸部淋巴結腫、全身皮疹等症狀，17日被送至急診，檢查發現結膜炎等疑似MIS-C病症，心臟超音波檢查顯示管狀動脈擴大，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後好轉，於22日出院。

目前，台灣累計184宗12歲以下兒童重症，包括27宗腦炎、22宗肺炎、3宗敗血症、10宗哮吼、112宗MIS-C、1宗心肌炎、3宗共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6宗到院前死亡；上述個案已有28人死亡，包括10宗腦炎、6宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及6宗到院前死亡。今年截至昨日（24日），台灣本土輕症、無症狀個案累計5051356宗、佔99.54%；中症累計12964宗、佔0.26%；重症累計10308宗、佔0.2%，死亡累計8874人。

此外，當地BA.5疫情高峰將至，指揮中心指揮官王必勝昨日預估，下周單日確診數突破3萬宗可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。