台灣疫情｜增2.8萬本土個案多18死　30多歲女無慢性病仍惡化病亡

據台灣中央流行疫情指揮中心消息，當地今日（24日）新增28397宗新冠肺炎本土個案，新增127宗中重症（104宗中症、23宗重症），再多18人死亡。另增173宗境外輸入個案。



新增本土死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，今日沒有新增兒童或青少年死亡的特殊重症，惟死亡個案中較年輕的為2名30多歲個案。

其中一名30多歲女死者無慢性病史，已接種3劑疫苗，其8月13日快篩陽性，15日高燒攝氏41度昏迷送醫，有休克現象，急診插管使用呼吸器，電腦斷層有腦水腫，至16日急救無效身亡，死因是缺氧性腦病變、癲癇重積、新冠肺炎確診。

另一名30多歲男死者則有高血壓等病史，已接種2劑疫苗，為死亡診斷修改補登者，其曾在5月18日陽性確診，居家照護後解隔離，6月10日因出現發燒、呼吸窘迫、意識改變等症狀送急診，當日搶救無效身亡。之所以事隔2個月以上才通報死因，羅一鈞解釋，該病例初步死因是呼吸衰竭、疑似腦出血，原本新冠肺炎被放在其他死因，其後經判斷改為直接死因之一。

據指揮中心統計，今年截至昨日（23日），本土輕症、無症狀個案累計502萬3097宗，佔99.54%；中症累計12908宗，佔0.26%；重症累計10266宗，佔0.2%。累計8937人死亡。