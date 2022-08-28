夏立言談訪陸：台灣政府應感謝我們　陸委會：嚴重傷害台整體利益

台灣國民黨副主席夏立言結束訪問中國大陸的行程，昨日（27日）傍晚返台。夏立言表示，國民黨和對岸溝通，台灣政府自己不願意做或做不到去溝通，因此「應該感謝國民黨」。

陸委會批評夏立言呼應中國大陸統戰旋律，傳達錯誤訊息，對台灣整體利益造成嚴重傷害。



夏立言昨日傍晚透過視像會議召開記者會說明此行成果。夏立言表示，他有和海協會會長張志軍及國台辦副主任陳元豐談及柬埔寨台灣民眾受騙事件及ECFA（海峽兩岸經濟架構合作協議）早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題。

夏立言又表示，有向張志軍當面清楚表達，對於中國大陸軍演，台灣九成的人民是不滿、憂慮也無法接受，軍演對兩岸和平毫無幫助。

陸委會表示，對夏立言等無視勸阻執意赴陸，在軍演下曲意訪陸，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對台灣廣大民意絲毫不在意，作為台灣最大反對黨，令人遺憾。

陸委會強調，台灣所有政黨都應對內良性競爭，對外團結一致，並與台灣人民團結一致，全力支持政府捍衛主權安全與台灣整體利益；相信台灣社會對國民黨赴陸造成的紛擾不安，分化團結意志，以及傳達錯誤訊息誤導國際視聽，對台灣整體利益已造成嚴重傷害。