蓬佩奧擬訪台　台灣續走「黑紅」之路

「黑紅也是紅」曾經是一類廣為人知的負面揶揄，反映在市場操作，多以營銷手段引發熱議在前，隨後下場闢謠或逆轉言論，最後收割流量，轉化為經濟利益。但「黑紅」之餘要如願吃下「‬路人粉」，這一條路並不是任何人都可以走得出來，惟蔡英文政府在「黑紅」之路上躍躍欲試。



台灣安全倒掛「美國牌」

繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）執意訪台，激烈掀起「第四次台海危機」後，台媒《自由時報》8月底對外證實，已確認邀請美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）9月底訪台演講，消息稱，蓬佩奧除了在高雄舉辦的「全球枱商經貿論壇」發表專題演講外，也將於9月28日參加世界台灣商會聯合總會年會開幕致詞，並參訪台灣企業。綜合台媒報道，蓬佩奧9月底的訪問並未接受台灣政府單位的演講邀約，但期間將會拜訪民進黨政府相關官員。

美國前國務卿蓬佩奧2022年3月3日在台總統府拜會蔡英文時表示，台美雙方有決心維護自由不受到冒犯，「我也相信在蔡總統的任內，不會看着別人來踐踏這樣對自由的渴望。美國也會一直和台灣站在一起。」（台總統府供圖）

對於蓬佩奧繼今年3月之後，擬年內二度訪台，台媒多以「最挺台前美國務卿」加以桂冠，並將佩洛西、蓬佩奧與美國兩黨國會議員等人魚貫入台的行動，「武裝自信」，咸信「不管是民主黨還是共和黨，對台灣來說都是加分；來訪的人越多，台灣就越安全」。

毫無疑問，歷經解放軍相應佩洛西訪台回應「圍台」進迫式軍演後，民進黨政府此際已全然將台灣安全寄託於「美國介入」的期待與行動之上，所謂的「台灣問題國際化」意義消極，已可笑化約成為一趟又一趟美國政要的訪台之旅而已。

是以，台灣自棄把握兩岸關係能動性，拱手將台灣安全倒掛「美國牌」，寧以獨力承受兩岸軍事衝突風險為代價，也要自我標註為一座全球反中政客年度最佳旅遊之島，並且喜大普奔宣傳，這一整套騷操作，明白揭示台灣「寧黑也要紅」的政治選擇。《經濟學人》過去以「台灣成地表最危險的地方」為題的報道，被台灣喪事喜辦尤其經典。

作精、賣慘與恐懼行銷

此外，配合以美國為首的部份西方國家習慣入耳的「中國威脅」論調，蔡英文政府一改過去主要以對內政治競爭為主的「恐懼行銷」，近年極力向國際宣傳並放大中國大陸對台構成的軍事與侵略威脅，尤其在烏俄戰爭之後，此風更長。

相應烏俄戰爭戳破國際間民主國家對威權政體的從來不信任，讓台灣自覺有機可趁，可大可小的「台灣問題國際化」在民進黨政府便宜行事下，成為務虛之道極大化的行動指南，只需要他國政要即興發言支持或旋風訪台、獲得西方主流媒體報道台海問題，有關愛眼神、能成為熱議話題，即能對內以台灣安全獲得世界共同關切取得社會信任。佩洛西訪台成就個人政治名聲如是，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台空口一句「我是台灣人」如是，哪怕是蓬佩奧支領15萬美元酬金成就「買來的」3月份訪台亦若是。

2022年8月3日，佩洛西訪台與蔡英文會晤。（美聯社）

惟民進黨劇本寫定離手，為了有效維續國際對己的能見度，除了持續投注海外遊說與酬金資源外，此間有關台灣在受壓兩岸問題上的作精與賣慘事例也只能屢見不鮮。動輒以台灣掌握全球半導體產業關鍵地位資源的情緒勒索，是台灣最熱衷對外折騰的起手式；又自榜民主、人權的台灣自導自演不為「烏克蘭第二」的人設，有意藉西方無力基輔之後，營造不能再失去台北的焦慮，故而在過去數月的國際宣傳方面，刻意放大兩岸強弱對比，疾呼民主陣營不能低頭於威權政體等陳詞成為必須，尤其解放軍一連數日「圍台」軍演的強攻，不僅沒令民進黨政府反省是否玩火過甚，反而成為其轉身面對國際賣慘的材料，「寧黑也要紅」的意志令人咋舌。

民主的顏值不能打

然而，近年的台海問題確實是被國際關注了，但台灣之名在國際新聞版面「紅」了的同時，台灣自身安全與處境也同時「黑」了。除了美國、日本等挾意識形態不渝、「反中」堅定的國家之外，「黑紅」相伴才是一般國家對台海現狀的客觀理解。

事實上，台灣大剌剌蹭「反中」熱點、養成習慣性賣慘人設，不惜「黑紅」也要出走國際，真要固執己見也非他人能擋。但平轉「黑紅」的市場操作概念，「黑紅」的前提之一在於「顏值至少要很能打」，台灣如今所持有的市場號召，依舊是企圖以「民主陣營抵禦威權政體」的舊冷戰思維引導行動，卻無視中美固然競爭激烈並不同於昔日冷戰結構的國際現勢，也高估了民主面對國際現實必然產生的蒼白無力。可以說，台灣自持的民主與威權二元對抗，劃錯了切面，真正對民主造成無力的問題，當是國際現實的利益需求會否大於台灣滿心期待的民主價值必勝。

尹錫悦縱然因「放假」不見佩洛西惹議，但也周全了韓國在中美關係緊張對抗時的自我餘地。（GettyImages）

簡言之，台灣「寧黑也要紅」，寧可單冒軍事風險的「黑」，也要訴求國際能見的「紅」，傾家押注美國介入與「民主顏值能打」，便註定了「黑紅」之路的黑化可期。區域鄰國如韓國、菲律賓等早已表態，呼籲兩岸和平、不願見台海開戰，潛台詞是各方都不願捲入這場與自身國家利益無關的風波之中，台灣一連串的作精與賣慘行為，到頭來顯然並不得區域國家的「路人緣」——台灣可別忘了，韓國與菲律賓可都還是民主國家。就以蓬佩奧擬定二度訪台為例，台灣內部再次宣揚只要到訪的美國政要越多，台灣就越安全，聽在他國的耳裏，恐怕徒然紙紮的幸福感，自我感覺良好。台灣固然收割得了版面流量，但紅得忘我忘黑、非要和國際現實對着幹，一條路走到黑的終點恐非一張已利多出盡的「美國牌」足以扭轉。