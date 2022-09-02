台灣不需要「義和團」　曹興誠的瘋狂刺激了誰？

日前才對外喊話「已決定會死在台灣」的聯電前董事長曹興誠，9月1日身穿防彈背心在台灣立法院大動作舉辦記者會，證實個人已放棄新加坡國籍，恢復「中華民國」國籍，並宣佈將資助新台幣10億元協力兩項計劃助台抵抗外部侵略。



30萬射手與300萬勇士

根據曹興誠會中說法，他將資助新台幣6億元給「黑熊學院」投入民防教育，擬將啟動的兩項行動計劃，分別是「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，總目標是訓練出30萬名「平民神射手」，盼能協調台灣軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動；以及要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，和台軍部隊配合，並組成沒有漏洞的全民防衛。針對是項計劃，曹興誠稱，如果各單位暫時預算不足，願提供新台幣4億元排除困難，使之快速啟動。

曹興誠在記者會上穿防彈衣秀出放大版身分證圖卡。(翻攝《ETtoday新聞雲》)

「黑熊學院」由台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋發起，根據「黑熊學院」先前對外募資計劃公開的課程內容，包含5大項基礎項目課程：「基礎救護止血」、「現代軍事科普」、「資訊辨識與認知作戰」、「通訊維持與準備」與「避難規劃」。

對於曾經提倡和平統一公投，近年畫風丕變，轉身激進反共的曹興誠2計劃之議，台灣行政院發言人羅秉成1日回應媒體記者提問，稱「保家衛國人人有責，曹興誠的捐獻有助於穩定國防安全以及穩定民心，非常感謝」。羅秉成表示，曹興誠所提作法是否可行，將交由相關部會評估，若需要協助或討論，也可以一起集思廣益。

此外，同場記者會受台灣輿論熱議的另一個焦點，系曹興誠現場槓上中天新聞記者，當眾斥「中天（提問）我不回答，這匪台嘛，根本是誹謗，你還有臉站在這裏，我都替你慚愧」，並呼籲「以後中天不要再看」。相關畫面經由網路推播，吸引一眾台派支持者圍觀讚賞，視曹興誠言行「帥氣」反共。

曹興誠捐錢期盼以此協助台灣加強防禦能力。（ETtoday）

然而，這一場鬧劇一般的記者會，除了成就曹興誠個人在台派群體的意識授勳外，罕見達到了無一是處的境地，也看見台灣在歷經解放軍8月上旬操演「圍台」軍演後，台灣社會盡管表面「臨危不亂」，但內在意識竟已瀕臨瘋狂。

200元買人一命？

首先，就曹興誠提列的兩項計劃而言，號稱在台新訓30萬「神射手」與300萬「勇士」的說法，貌似張揚，於理於情卻左不過打腫臉充胖子的虛張聲勢。於理方面，曹興誠豪語資助新台幣6億元要為台灣訓練30萬「神射手」與300萬「勇士」，但換算下來，人均培訓經費不足新台幣200元，加之3年的計劃期，每人每年平均所獲資助費用甚至只有新台幣60元，對照其記者會上侃侃而談「保鄉神射」，實際上恐怕連滿足一頓温飽都不夠。

此外，計劃相關的裝備如何合法化？訓練基地在哪？是否與台灣後備軍人重疊？這些問題都在台灣現行法規之外，除非台灣政府根本性調整防衛架構，否則曹興誠自信砸錢辦事背後，更多是紙上談兵，天方夜譚。

於情方面，考量台灣現役軍隊人數只有約16.9萬人，又根據2022年度台灣國防預算書所示，台灣軍隊士官人數足足是士兵的一倍，就連軍官人數都快和士兵人數相當，台灣軍隊組成比例失衡的問題近年開始引起內部憂慮。曹興誠此刻揭竿，擬籌資自辦自訓戰備人員，這自然具有鼓舞士氣效果，但計劃擬訓練的30萬「神射手」與300萬「勇士」的類後備、體制外「民兵」，在法規之外、架構不全，且預算少得可憐的情況底下，縱使募得徒眾，也只是被保台意識形態過度美化、神化後的鄉勇。昔有義和團神明附身號稱刀槍不入，今有建制不明、「200元買人一條命」的「新台灣鄉勇」計劃問世，當是歷史給後世未料的一種「風華再現」，台灣人情何以堪？

台軍每年漢光演習都安排美軍觀摩團抵台。圖為漢光演習現場。（資料圖片）

台灣不需要「義和團」

綜觀曹興誠如今號召台灣「義民再起」，獲台灣網路輿情響應熱血一時，此情此景與清末社會回應存亡之秋，雖時空背景不同，心境上卻無二致，諸如把古時「扶清滅洋」四字換作今日的「抗中保台」，又有何差別？未來的歷史終究會回覆其瘋狂與荒唐的標記。

事實上，這般「義民再起」的無腦呼喚得以受到社會振奮，其來有自——台灣社會在體認現實軍事壓力不足以對抗、理性難以繼續堅持後，終於步上「天欲其亡，必令其狂」的路子只是最後的「人和」。

義和團這一種「流氓無頼方式的愛國行為」為國家造成了高昂的代價。（Getty Images）

回顧台灣軍方上月「縱放」、輕描淡寫大陸發射導彈越台上空落東部海域，以及駐金門台軍日前再有透過無線電回報、以石頭丟擲、驅趕大陸民用無人機的事件後，台灣社會累積了相當的失望之情，諷刺「台軍以後都要參加石頭擲高比賽？」的揶揄此起彼伏。直到9月1日「台軍首度擊落陸無人機」消息傳出，台灣社會民心才終於有了一絲「自我肯定」。

台灣陸軍金門防衛指揮部9月1日下午對外證實，「1日中午12時3分，發現一架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落」。在證實不明民用無人機遭擊落後，當地金門縣政府表態支持台灣軍方做出適當反制，國民黨籍立委陳玉珍也肯定金防部作為，認為有助鼓舞民心士氣。

從對於導彈飛越台島上空「置若罔聞」，到徒手扔石頭砸無人機「自慚形穢」，再到見聞軍方終於擊落大陸無人機「助士氣鼓舞」，台灣社會在兩岸近來頻發的軍事摩擦事件上，雖「不知輕重」，卻十分懂得在自欺欺人的份上「抓小放大」，自成風景，只因台灣太需要為自己的安全催眠打氣，否則無以為繼。

於是乎，曹興誠今以台灣價值登高一呼、砸錢宣傳「黑熊學院」的戰爭教育培訓，台民喜聞樂見，贊其「英雄」，虛面觀之，猶如清末義和團式的民族顛狂，實則為人賣命，縱身他人行廉價至極的「國難財」生意。又彼時慈禧一句「量中華之物力，結與國之歡心」，又何異於今日蔡英文政府對美日等西方國家的竊以為交心？

總的來說，北京對台施加極限軍事壓力是不爭的現實，惟台灣官方逕自顧着招呼、放送「民主保台」的內外宣傳，既不遺餘力，也掩耳盜鈴，才終於養成了台灣社會對「義民再起」足以保台的不實想像。清末，在八國聯軍進城之時，大批的義和團成員依然無畏無懼念着咒語，號稱默唸70遍可以咒死英國維多利亞女王和德國的威廉大帝，台灣不需要有走到義和團社會的一天，只需試問每人身系新台幣200元預算經費的百萬台灣「義民」是否願意效仿之，便能有肯定的答案。