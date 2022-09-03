台灣疫情｜增3.2萬本土病例42死　40多歲長期臥床女成最年輕逝者

台灣新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今日（3日）宣布新增32529宗本土病例，140宗中重症，再多42人死亡，最年輕死者為一名沒接種過疫苗、長期臥床的40多歲女子。另新增283宗境外輸入病例。



新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染。據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，上述最年輕的女死者本身有慢性神經系統疾病，多年前因外傷性腦病變開始長期臥床。其8月14日出現發燒、呼吸喘症狀，經視訊診斷確診，居家照護期間曾服用莫納皮拉韋口服抗病毒藥物，但18日陸續出現呼吸困難、血壓偏低送急診，X光顯示肺炎，住院期間給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，惟病況持續惡化，29日搶救無效過世，死因為COVID-19、外傷性腦病變。

同時，台灣新增1宗兒童腦炎重症個案，患者為一名沒有慢性病、未接種疫苗的1歲男童，其8月30日出現發燒症狀，快篩陽性確診，在持續抽搐、意識改變、嘴唇發紫後緊急送至急診，經初步救治恢復意識，惟頭部電腦斷層顯示輕微腦腫脹，疑似腦炎收住加護病房，住院期間使用抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療後病況改善，已於9月1日轉出加護病房，目前在一般隔離病房治療中。

據指揮中心統計，今年截至昨日（2日），本土輕症、無症狀個案累計5308513宗、佔99.54%；中症累計13652宗、佔0.26%；重症累計10667宗、佔0.2%。截至目前，當地累計5408641宗確診，分別為28676宗境外輸入、5379911宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計10028宗死亡病例，其中10012宗屬本土。