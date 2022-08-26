台灣疫情｜新增2.6萬本土病例多45死　邊境鬆綁要到10月才較明朗

台灣中央流行疫情指揮中心今日（26日）公布，當地新增26409宗新冠肺炎本土病例，較上周同期增17%，新增116宗中重症並再多45人死亡，另增352宗境外輸入病例。針對邊境何時鬆綁，指揮中心指揮官王必勝預估要到10月才較明朗。



指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，近期本土確診數逐步增加，趨勢預計會持續一段時間。新死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、43宗具慢性病史、29宗未接種3劑疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，最年輕的死亡個案是年僅40多歲、從未接種疫苗、有慢性神經系統疾病的男子，其8月22日發病，出現發燒、呼吸困難等症狀送醫，當日確診後住院，隔日病逝，死因為肺炎併敗血性休克。

另一方面，台灣新增3宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，年齡介於1歲到3歲，均未接種疫苗。當中一名2歲女童曾於5月10日確診，8月14日起出現發燒、腹痛等症狀，16日至急診檢查發現結膜炎、草莓舌、血壓偏低等症狀，疑似MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後好轉，21日出院。其自確診到發病長達96天，是台灣間隔最長的個案。

據指揮中心統計，今年截至昨日（25日），本土輕症、無症狀個案累計5078163宗、佔99.54%；中症累計13030宗、佔0.26%；重症累計10357宗、佔0.20%，死亡累計8919人。

此外，全球邊境紛紛鬆綁下，外界也關注當地邊境鬆綁、開放出團及觀光客的進程。對此，王必勝表示，邊境鬆綁時程必須先觀察Omicron BA.5本土疫情的發展情況，當疫情達到高點、確定趨勢往下後，才會開始進行後續開放。指揮中心將以星期為單位觀察疫情趨勢，預估9月中下旬會是疫情高點，但必須再連續觀察到2、3周確診數都往下，才能算是趨勢向下，因此或要等到10月才會比較確定。