台灣疫情｜增2.3萬宗本地個案　下周恢復美加等國入境免簽證待遇

台灣疫情持續升溫，今日（5日）新增23931宗本土個案，多31人病亡。

中央流行疫情指揮中心宣布，下周一（12日）起，將恢復對美國、加拿大等多個國家的入境免簽證待遇。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，新增的31宗死亡個案中，患者年齡介乎40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中一名40多歲女患者，曾接種3劑疫苗，8月29日在家中昏迷送院，因病況惡化同日離世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，台灣連續3周的本土確診個案數持續增加，意味受 Omicron BA.5影響，疫情進入新一波流行。

數據顯示，8月28日至9月3日，台灣單周確診數為21.2萬宗，比8月21日至27日單周的17.2萬宗上升約23%。自8月14日當周增幅1.3%起，連續3周一路上升至23%。

指揮中心發言人莊人祥表示，8月28日至9月3日單日新增個案數最高為3.4萬宗；今日至本周六（10日）的疫情走向，若以單日上升約5000宗預估，單日最高新增病例數確實可能突破4萬宗。

他認為，本周二（6日）或周三（7日）可能會單日突破4萬宗；至於今日至本周六整周疫情趨勢，未來一周的確診數增幅應該會縮小，估計增幅約17%，單周新增確診病例約為24萬宗。

此外，指揮中心指揮官王必勝表示，台灣下周一將恢復對美國、加拿大、新西蘭、澳洲、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。據介紹，免簽證待遇可從事商務、參展、考察、國際交流、探親、社會訪問等無需申請許可的活動，但免簽證入境者仍需遵守現行入境檢疫規範，包括要做唾液篩檢PCR，並進行「3+4」居家隔離。