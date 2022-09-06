台北市長選舉會否重蹈「陳水扁時刻」？

台北市長任期4年，得連選連任一次。1994年，代表民進黨參選台北市長選舉獲勝的陳水扁，在1998年競選連任時敗於馬英九。但陳水扁隨後挑起民進黨大梁，2000年參選台灣總統並當選，國民黨下野，於台灣政治發展寫下第一次政黨輪替歷史。



回顧陳水扁1994年與2000年的兩場勝選，都相當把握多人參選的戰況詭譎，在台灣選制僅採簡單多數決、單輪勝出的規則下，開啟陳水扁扶搖直上的開關，都與「三分天下」有關。如今，2022年底的台北市長選舉一役，再度迎來久違的三足鼎立之勢，代表民進黨參選的陳時中、肩負國民黨光復北市期望的蔣萬安，以及承接柯文哲政治衣缽的黃珊珊，競爭態勢在距離選舉日不足3個月的現在，三方支持度依舊膠着爛打，棄保如何能為利己的可能，成為各方細打選戰算盤的重點。

三分天下 綠營得利

有別於1967年至1994年曆屆台北市長系由台灣行政院指定官派，待改制後，1994年台北市再度迎來民選市長時刻。彼時正值台灣解嚴後、社會民主與各式政治力量合流與重組之際，由國民黨分出、1993年甫成立的新黨是為一股新興且具關鍵影響力的政治力量，代表新黨出征北市長、昔有「政治金童」美譽的趙少康，1994年對戰時任官派市長、國民黨籍黃大洲，與民進黨「律師世代」明星、辯才無礙的陳水扁捉三廝殺，陳水扁在泛藍分裂的情勢下，以43.67%得票率當選，創下首度、也是迄今唯一一次的民進黨籍台北市長紀錄，同時也為藍綠陣營在日後的歷次選舉刻劃「鷸蚌相爭，漁翁得利」的記憶路徑。

陳水扁與台北市長柯文哲於2019年3月1日在台灣高雄，以不公開方式進行會談，外傳是衝着2020年台灣總統大選而來。（圖源：Facebook@陳致中）

當年挑戰國民黨北市執政權的趙少康氣勢正炙，陳水扁人氣在望，性格温雅的黃大洲個人魅力遠遠不及前二人。直到選舉末期，陳水扁陣營巧妙運用國民黨與新黨陣營互相攻擊，又在關鍵時刻傳出「棄黃保趙」耳語，最終在國民黨與新黨的互搶選票之下，趙少康拿下30.17%得票率、黃大洲取得25.89%選票，陳水扁則是以近44%選票搶下選民結構從來穩定「藍大於綠」的台北市長寶座。類似的泛藍分裂、陳水扁得利戲碼，也在2000年台灣總統大選得到了複製。

現況：陳時中苦尋「陳水扁時刻」

爾今，代表藍綠白三方政黨勢力混戰的台北市長一局，台灣輿論不乏以「歷史會否重演」，以及「歷史不能重演」觀之。獲得柯文哲力挺的現任台北市副市長黃珊珊，雖未入籍台灣民眾黨，但綜合其個人系出藍營屬性，以及柯文哲率領民眾黨收穫眾多民進黨「黑粉」來看，柯黃陣營得票雖稱「不藍不綠」，但也勢必導向「有藍無綠」。

截至目前為止，「佛系打選戰」的蔣萬安漸脱開高走低之勢，緩慢找回國民黨在北市的基本盤，在北市依舊「藍大於綠」的選民結構下，有利蔣萬安選情，最大變數在於黃珊珊會否挖得動藍營牆角；反觀民進黨近月頻頻在內政議題出錯，從林智堅因論文抄襲退選，到欲推《數碼服務中介法》遭致反彈，曾經人氣爆棚的陳時中實際上並不好選，於外揹負民進黨執政包袱，於內扭逆不了「藍大於綠」的選民結構，於是只能被動「拉黃打蔣」，想要在此役複製「陳水扁時刻」目前氣候未臻。

國民黨台北市長提名人蔣萬安曾在5月27日表示，台北、上海雙城論壇要在中共不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位對等的前提下，才有舉辦的意義。（Facebook／蔣萬安）

然而，也囿於三足鼎立的情勢詭譎，讓各陣營在操作風向上，有了不少着墨、填空的空間，這點明顯表現在各家民調數據存在相當差異的結果。諸如台媒TVBS在8月29日公布民調，蔣萬安支持度取下36%，排名第二的黃珊珊有26%支持度，陳時中則有23%民眾支持；《放言》8月30日公布民調，結果呈現陳時中以26.3%拿下第一，蔣萬安25.8%居次，黃珊珊以24.0%落居第三。再到親綠色彩鮮明的《自由時報》9月5日發布最新民調，陳時中支持度以30.13%領先，蔣萬安（22.92%）、黃珊珊（20.52%）依序殿後，該份民調比較值得留意的點，在於上屆市長選舉支持柯文哲的選民，當中有31%轉投陳時中，但在20歲到29歲年輕選民層間，陳時中的支持度「意外」墊底。

展望：有棄保環境 缺棄保條件

縱然各方皆知民調起伏無常，在開票定讞之前都是參考，但選戰期間，聲勢決定選民投票行為與意願的影響猶盛。歸納過往經驗，國、民兩大黨在台北市傳統支持約六四比，考量民進黨在台北市基本盤最樂觀估佔四成多，以柯文哲為中心發展的民眾黨則穩健佔據二成選票，尤其再根據《放言》民調顯示，關於「最不希望誰當市長」的提問，陳時中以38.7%比例最高，蔣萬安21.7%居次、黃珊珊僅7.1%，綜合「藍白」票源程度重疊與「惡感度」排序，這必然推動蔣、黃二陣營如何棄、如何保的操作空間。

台北市副市長黃珊珊以無黨籍參選市長。（中時新聞網）

單從民眾黨本位立場出發，身兼黨主席的柯文哲有志2024年台灣總統大選「路人皆知」，根據近年多份坊間政黨支持度調查，乃至設計「誰最適合擔任台灣下屆總統」問卷時，在沒有政治動員的情況下，柯文哲與民眾黨的支持度基本「焦不離孟」，皆有至少15%支持度的水平。這意味着民眾黨的支持者非常「專情」，就目前研判，只要柯文哲確認參選2024年台灣總統大選，此支持度大概率將是他的樓地板。這無疑預告了其他候選人要棄保柯文哲並不容易成功，柯文哲必然成為左右選情的關鍵角色。

同樣的道理移轉至今次的北市長選舉，做為柯文哲代理分身的黃珊珊，縱使在民眾黨眾「專情」加持下，極力撈取偏國民黨屬性選票，但終歸難逃各界睜大眼睛看待與蔣萬安之間的棄保問題。然而，延續北市府執政是柯文哲問鼎大位前的鳴金戰，就此，柯黃陣營主觀上並不容「棄黃保蔣」發酵成功，否則將寫下在藍綠夾殺的大選區下，民眾黨「可割可棄」的前例，相當不利柯文哲角逐2024年大位的未來。

「墨綠」出身的柯文哲2014年在民進黨「明助」下當選台北市長，惟後續與民進黨分道揚鑣，如今率領的民眾黨反倒成為民進黨支持者着重反感的對象。（台北市政府提供）

但另一方面，雖柯黃陣營面對棄保問題有着「難防也要防」的壓力，但在民眾黨支持者保底有方，15%至20%支持度鐵桿「夠硬」的穩妥加持下，國民黨陣營就算要操作棄保，恐怕也「棄不乾淨」，無法將黃珊珊得票率擠壓降至個位數，難以重演往昔棄保親民黨主席宋楚瑜的歷史。

因此，綜觀這場在北市長選戰再起的三強鼎立，「藍白」兩黨票源重疊，存有棄保懸念與環境，但在柯文哲支持者「夠硬」、「棄不盡」也「棄不得」的現勢下，目前看不到棄保發揮的條件。由此觀之，今次台北市長選舉雖陳時中的爆發力不及陳水扁，但肩負守成的黃珊珊猶勝當年的黃大洲，惟「藍白」之間混沌不明，民進黨被動等待「陳水扁時刻」的再一次降臨，此態勢基本已定。是以，回到鷸蚌相爭，漁翁會否再次得利的問題，如果陳時中得以複製陳水扁經驗，參照陳時中以近四成答覆獲「最不希望誰當市長」人選而言，當棄保淪為政黨操作選舉手段，縱使經由民主途徑，最後選出選民「最惡感」的對象代理治理，這又何嘗不是為政黨循民主規則、競爭反對其體制設計最大的輕侮？