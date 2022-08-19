民進黨群演大龍鳳：蔡英文「全黨救一人」背後三大原因

八月的民進黨政府內憂外患不斷，外有中美齊掀「第四次台海危機」，於內則不料有著「小英男孩」稱號的黨內青壯政治明星誠信倒債，黯然退場，重傷蔡英文政府威信，也連帶殃及三個月後將要舉行的台灣地方選情。



年僅47歲，在民進黨內有「小英男孩」之稱的前新竹市長林智堅，「形象清新」獲民進黨徵召參選桃園市長後，即因兩校雙碩士論文皆涉嫌抄襲致風波不斷，在台灣大學學術倫理委員會認定林智堅碩士論文抄襲，做出撤銷碩士學位建議後，民進黨中央掙扎數日無果，終於在難違社會觀感與企求政治停損考量下，宣佈陣前換將，改由在地立委鄭運鵬披掛參選，對戰國民黨籍參選人、前行政院長張善政。

綜觀這場延燒民進黨月餘的論文抄襲醜聞，最後以十分不體面的換人收場，無疑成就了一齣民進黨群演的台版大龍鳳，吵鬧做戲有餘，為了延續黨的利益，不惜自欺欺人騙取選民認同與同情，全黨甚而在蔡英文既昏且暴的一聲令下，甘冒「一人毀全黨」的風險，也要以「全黨救一人」的串謀，虛構不存在的事實，大開台灣社會眼界。

一般預料，在民進黨不得已犯下兵家大忌後，考量張善政在個人從政經歷、政治能量皆具優勢，以及桃園地方選民結構加持下，為國民黨重新奪回在野八年、人口逾200萬的桃園市政版圖的機會濃厚。然而，綜合評價民進黨最終做出撤換林智堅參選決定，在政治層面的影響早已落居牽一髮動全身的困境，遠非單單丟失一個桃園市席次簡單。

林智堅曾經表示，「堅定向前」不僅是這次選舉的口號，「更是我們的行動原則」。過程中即使遇到亂流，但不會影響我們的堅定的腳步。（林智堅Facebook）

民進黨憂「一屍五命」

首先，今次台灣地方選舉不同於往屆「決戰中台灣」的選舉態勢，而是「決勝北台灣」。過去在「北藍南綠」板塊穩定下，台灣中部縣市屢屢被視為「搖擺縣」，左右台灣政黨競爭版圖。但今次中部縣市選情如無意外，國民黨高機率勝券在握，反倒是北台灣多縣市首長兩任屆滿必要卸任，各黨遞補競爭的情勢加劇結果難料。

一如台北市長選舉三黨鼎立，連橫之勢撲朔，又現由民進黨執政的基隆市、桃園市與新竹市，民進黨提出的接班人選都被質疑接棒有慮，在新北市長侯友宜強勢問鼎連任與「決戰北台灣」聯合造勢的氛圍下，林智堅參選桃園市長選前翻車，已遭致台灣政壇用「一屍五命」的慘痛比喻，形容民進黨在北台灣大局恐陷「一著不慎，全盤皆輸」的絕地。

民進黨獨家冠名「台灣價值」

其次，在台大學倫會做出「抄襲判決」前，林智堅挾全黨之力捍衛個人誠信，據不完全統計，期間逾30名民進黨政治人物出言相挺，不僅親綠媒體鐵桿支持，就連蔡英文也以黨主席的身份，公開要求全黨力挺林智堅，可以說，民進黨不惜以黨譽去擔保林智堅的清白。

然而，林智堅論文被質疑抄襲的各種發現「斑斑可考」，如經論文系統比對超過40%重疊、15處文字高度重疊，論文中文摘要林智堅與另一本碩論有七行字句幾乎一樣，事態至此，台灣社會早有公評。當滑天下之大稽的抄襲實錄逐一攤在公眾眼前，雖蔡英文一聲令下也不足服黨內之眾，民進黨內固然也曾出現不滿雜音，建言全黨不應受一人拖累，但在黨譽包裹個人誠信已成定局下，黨內異議者竟也能被支持者貼上「中共同路人」的罵名，成為民進黨「叛徒」，被出征到頭破血流，「台灣價值」慘遭民進黨獨家冠名。

尤其在台大「決議」出爐後，蔡英文粗暴喊話「全黨救一人」、示意黨眾集體「對抗台大」，台灣輿論對此的反彈更甚。蔡英文祭出一連串民進黨中央的話方可信，但台灣最高學術殿堂決議可疑的昏暴意識，相當程度激化台灣高知識選民、中間與淺綠選民對蔡英文政府的惡感——諸如「當年總統大選支持小英，是為了讓民進黨做好事，不是為了讓民進黨好做事」等的批判接踵而至，終於迫使民進黨做出「換人但不改口」的決定，死挺林智堅依舊，但換人參選勢在必行。

蔡英文為什麼這麼挺「小英男孩」？

面對民進黨瞎挺林智堅未果，裡子已然掏空殆盡，卻依然還守著面子不放，何以蔡英文今日霸道至此，或許就連民進黨支持者迄今都不知所以然。試評蔡英文頂著頭盔，也要以雖千萬人吾往矣的蠻勁賠上全黨信譽力保「小英男孩」，原因不外乎權力自保與面子問題。

首先，民進黨內派系林立是常識，惟英系人馬相當程度主導了今次地方選舉黨內提名，渠等高懸「民主進步」招牌，令所有縣市人選提名無須透過黨內初選，逕以黨中央徵召決定，林智堅在這樣的背景下出線，其個人政治誠信自然倒勾舉薦者英系的誠信，這直接造成蔡英文哪怕證據確鑿，駟馬難追也要力挺到底的結果。

其次，林智堅畢業自台大國家發展研究所，其碩士論文指導教授係為台大國發所教授陳明通；陳明通的存在，是蔡英文必要對林智堅力挺不懈的關鍵人物。陳明通何許人也？前台灣陸委會主委、現任台灣國安局長是也。陳明通自陳水扁時代即受到綠營擁戴，不僅曾為民進黨首撰中國政策白皮書，也為陳水扁心繫的台灣獨立草擬《第二共和憲法草案》。在蔡英文於扁朝任職陸委會主委的同時，陳明通是為副主委，蔡、陳間的互動與信賴由此展開。因此，當陳明通在論文抄襲醜聞伊始，高調為學生林智堅掛保證，不僅是個人銜命赴難，同時也銜了與蔡英文政治關係的命暴力陪葬。面對一路走來的政治戰友「受盡委屈」，一路提拔陳明通的蔡英文自然不能置身事外。

最後，促使蔡英文必須在第一時間力保林智堅的遠因，或是林智堅代表了民進黨內下一世代梯隊接班的潛在身份。一如前述，「決戰北台灣」是今次台灣地方選舉的主要看點，除了鎮守北台政治版圖的野心外，代表民進黨參選基隆市長的現任立委蔡適應（49歲）、參選桃園市長的林智堅（47歲），都被視為民進黨內青壯世代的新星，其未來仕途能否順利更上層樓，今屆地方選舉能否勝出，是為攻頂與否的關鍵。一旦「一屍五命」的預言在北台灣成為詛咒，遭受打擊的就不只是民進黨失去2席地方首長席次這麼簡單，而是潛在破壞了民進黨下一世代梯隊成型的謀局。因此，蔡英文或也看準了庶民不解學術事的現實，打著死撐到底、終於烏賊戰，便可為林智堅安全下莊的盤算，一手導演了「一人毀全黨」、「全黨悔一人」的今時此刻。

蔡英文不正 民進黨歪

先是林智堅因論文抄襲而翻車，後有蔡英文集結黨眾昏暴力挺，全過程惹人非議的問題，已非學術倫理檢驗與個別政治人物還有沒有誠信可言的衡量，而是蔡英文及其下的民進黨集體浸淫權力過甚，驕縱執政的赤裸暴露。

就蔡英文個人而言，其忘卻了彼時支持者的希冀，更多是繫於她個人，而非民進黨籍與否，但浸染民進黨權力醬缸已然成色的蔡英文，早視謙卑如不識的甲骨文，令民進黨內部派系利益大於政黨，又政黨利益可以大於台灣，終於吃相難看。

再到下樑也歪的民進黨，台灣選民投票使其執政，並不代表台灣人就應該無條件、全盤接受民進黨的每一記護航政策，也不代表那些透著選戰操盤心思、打著愛台與保衛國安的琳瑯大旗，台灣社會就得默默盡收眼底。林智堅因論文「判決」抄襲，作死葬送個人仕途事小，但如今台灣社會動輒被「不挺民進黨等同拱手國民黨復辟」情緒勒索、撒手政黨染指價值是非，這才是這整起事件過程令台灣社會憤慨且失望的根本。奈何蔡英文不正，民進黨歪，徒然狗吠火車。