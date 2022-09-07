台鐵太魯閣號去年事故釀49死　台監院彈劾交通部次長等三人

台鐵408次太魯閣號列車去年4月2日在清水隧道前撞上從邊坡滑落的工程車，釀成49人罹難、逾200人受傷。台灣監察院周三（7日）就此表示，交通部常次兼台鐵局前代理局長祁文中、台鐵局前局長張政源、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，違失情節重大，監察院通過彈劾。



監察院新聞稿指出，2018年普悠瑪號第6432次列車出軌事故後，就行政院「台鐵總體檢報告」所列各項改善事項交由交通部督導台鐵局據以執行，然而，台鐵局未建立委外業務的稽查制度，未盡安全責任，且欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，有違軌道沿線施工路段應加強施工安全的相關措施。監察院表示，台鐵局將這些總體檢報告列管事項解除管制，無法落實鐵路法所規定的鐵路機構應確保鐵路行車安全，將社會責任卸責給外包廠商，導致了太魯閣號事故。

提案監委表示，時任台鐵局長張政源負責指揮監督，然而事故肇因是台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保的安全責任，與安全文化等改善事項，皆未能落實執行。而祁文中同意解除台鐵總體檢列管事項，已有督導不周之實，在其任台鐵局代理局長期間，疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，事故在其代理局長時發生。最後時任台鐵局工務處長的陳仲俊，職司指揮監督所屬花蓮工務段之責，但就行政院「台鐵總體檢報告」改善事項，提出解除列管建議的主辦單位不可免責。

提案委員表示，張政源、祁文中及陳仲俊各項違失終致重大死傷的行車事故，違失情節重大且明確，核有公務員懲戒法應受懲戒事由及懲戒必要，故依憲法及監察法規定提案彈劾。周二（6日），監察院經審查委員審查通過三人彈劾案，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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