上海科技公司涉未經許可在台設分公司　1人被約談

上海一家科技公司涉規避經濟部審查，到台灣設立分公司。台北地檢署周三（14日）指揮調查局新北市調查處執行搜索3處，並約談一名陳姓男子。



檢調接報指，上海一家專注於集成電路EDA領域的科技公司，疑未經主管機關經濟部許可，於2011年間到台灣設立分公司，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項規定。

據報，涉事的是上海國微思爾芯技術股份有限公司，其以僑外資名義在新竹縣竹北市設立思爾芯科技公司，資本額為1億新台幣（約2523萬港元）。公開資料顯示，上海國微思爾芯技術股份有限公司成立於2004年1月，簡稱國微思爾芯（S2C），專注於集成電路EDA領域。公司業務聚焦於數字芯片的前端驗證，服務於人工智能、超級計算、圖像處理、數據存儲、信號處理等數字電路設計功能的實現，廣泛應用於物聯網、雲計算、5G通信、智慧醫療、汽車電子等終端領域。

而據中央社報道，大陸近年屢有挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例，陸企透過第三地投資公司來台從事業務活動的情況愈趨頻繁，常有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源到台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。