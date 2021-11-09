武漢2000餘人未經許可聚集看LOL全球賽直播　3名發起人遭行政拘留

11月6日，在《英雄聯盟》（League of Legends）S11全球總決賽中，中國的EDG電子競技俱樂部戰勝韓國對手，獲得總決賽冠軍，引發內地全網沸騰。

武漢有3人因聚集2,000餘人觀賽，被警方以造成安全隱患行政拘留。



武漢市公安局出具的處罰決定書顯示，11月6日，3名違法者在未經公安機關許可的情況下，在光谷步行街德國風情街柏林廣場舉辦「2021英雄聯盟全球總決賽觀賽派對」活動，現場聚集參與人數達到2,000餘人，該活動對現場安全秩序造成隱患。

+ 2

警方決定，對其中兩名組織者行政拘留10天，對另一名組織者行政拘留5天。

2021英雄聯盟全球總決賽11月6日在冰島舉行，來自中國LPL賽區的戰隊EDG以3：2逆轉戰勝韓國LCK賽區的DK戰隊，奪得冠軍。英雄聯盟全球總決賽是全球最知名的電子競技賽事之一，被稱為S賽，由2011年開始舉辦，今年決賽被稱為S11。

該項比賽受到中國電子競技愛好者的廣泛關注。在EDG奪得冠軍後，不少大學生在校園內懸掛EDG隊旗歡呼，更有影片曝出有粉絲情緒激動一度掩面痛哭。當日「EDG奪得冠軍」登上微博熱搜榜首，微信朋友圈也被EDG刷屏，官媒央視更在第一時間發文祝賀。