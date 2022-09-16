台軍少將赴情色小吃部遭降職　舉報者收「勸說電話」後個資竟遭洩

台灣軍方傳出桃色醜聞，據多家台媒報道，陸軍第8軍團副指揮官黃忠實少將日前進出台南市一家「情色小吃部」，遭到民眾檢舉爆料，而舉報者的個人信息事後更被洩露。事件引發各界反彈，周四（15日），陸軍司令部決定將黃忠實先降調為陸軍委員一職，靜待後續行政調查。而就爆料者個資遭洩露一事，當局初步認定處理檢舉爆料案的相關人員處置失當，要求陸軍一併檢討疏失責任予以懲戒。



綜合中央社、中時新聞網、菱傳媒等多家台媒報道指，本月13日下午，台南市一家情色小吃部門口突然停了一輛配屬將官級的軍方轎車，司機身穿軍裝，格外顯眼。期間，一名男子下車走進小吃部，眼利的市民不久便發現其就是黃忠實。

黃進入店後不久，隨即有市民致電軍方「1985專線」檢舉爆料，惟8軍團政戰主任接獲通知後回電對方，先是解釋副指揮官前往該處僅是正常的軍民交誼，並無不當行為，接著又勸說對方不要爆料。

事件傳出後引爆輿論場，各界紛紛痛批黃忠實行為不當，軍方疑似洩露舉報者的個資更是帶頭違法。在各方壓力下，陸軍出面解釋，證實行程，但仍強調黃忠實僅是前往安定區的「小炒店」向正在慶生的友人夫妻致意，完結後隨即離開，無其他不當行為。

然而，輿論仍持續發酵，至周四，陸軍司令部發布最新人事變動，指黃忠實個人行止引發外界訾議及討論，即日起調任陸軍委員，靜待後續行政調查。依規定，黃忠實調任委員後，屆滿一年若未被派職將直接退伍。

至於「1985專線」處理檢舉案件人員處置失當，後續也將一併檢討疏失責任予以懲戒。軍方又對未能善盡保護檢舉人個資造成對方困擾一事公開致歉，承諾後續將檢討策進，並加強人員作業紀律，確保當事人權益等。

黃忠實。（聯合報）

就「1985專線」，前時代力量黨主席、前立委黃國昌表示，首先，負責1985專線的「國防部總督察室」，會將檢舉人的資料交給被檢舉人所屬單位的督察室，即該案中的「陸軍八軍團」。然後，值日軍官會將「檢舉人的資料」交給「被檢舉人」，接下來檢舉人就會收到來自「被檢舉人」的電話，進行「解釋」。最後，被檢舉人還會將檢舉人的資料交給他自己的友人，請該友人再打電話給「檢舉人」，予以「好好勸說」。

黃國昌稱，事件真的離譜到令人無法想像，1985專線這樣的運作方式，根本就是讓本來應該保護檢舉人的督察室，透過非法的洩密，讓被檢舉的長官可以直接找吹哨者算帳。因此，他請當局不要只說要「內部檢討」、「行政懲處」，而是該移送法辦，請依職權移送檢調；該移送彈劾，請移送監察院彈劾。最重要的是，要向公眾好好解釋，「未來如何能相信打1985，不會被賣了？」