「台灣年輕男生要多多加油」　台軍再推「美女士兵」惹熱議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-30 13:29

當兵給人的印象總是陽剛氣十足，但隨著社會觀念進步，兩性平權的主張，女性從軍的人數也越來越多，近日在中華民國海軍和青年日報的臉書上就分別介紹了兩位「巾幗不讓鬚眉」的正妹軍士官，讓網友們眼睛為之一亮。

中華民國海軍昨（29）日在臉書上分享了一張少尉女軍官的照片，這名女軍官名叫陳子婷，服役於陸戰六六旅。照片中只見她穿著筆直、挺拔的帥氣軍服，留著一頭俏麗短髮並露出淺淺微笑望向遠處，照片中還配上口號「不知則問，不能則學，不服輸是我的態度」。

近月台軍Facebook常出現以美女士兵作主角的宣傳圖 成功吸引注意（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

陳子婷亮麗的外型讓網友們相當驚艷，「看了就知道很厲害喔」、「太棒了！巾幗不讓鬚眉，很有個性、很執著，很欣賞」、「執著又自信的眼神，海軍加油」、「自信又帥氣的眼神，台灣的年輕男生要多多加油了」、「女生服役陸戰隊，勇」；還有人發現她的照片撞臉藝人陳妍希，「好像陳妍希」、「這角度有陳妍希的美感」、「戀愛了」、「要不是退伍了，我就簽下去」。

無獨有偶，青年日報近日也在臉書上分享了一位正妹士官的照片，是一名服役於高雄憲兵隊邱閔楨下士，現年26歲的她長相清秀、笑容甜美，還有一雙迷人的電眼，而她從軍的願景是「肩擔重任，築夢踏實」。照片一出讓許多網友直呼「想被逮」，「憲兵之花~讚」、「現在的國軍真幸福」、「被這樣的憲兵記違紀，應該沒人靠北」、「原來這就是戀愛的感覺」、「想自願役了」、「這個長太正，壞人不會怕」、「唯一看到不會想烙跑的憲兵」、「有可愛的明星臉」。

【相關文章】台軍23歲女少尉亮相福利宣傳片 清純「明星相」酷似藝人成話題（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

【延伸閱讀】軍事記者莊曉瑩爆紅不止因為初戀臉 央視完美示範網絡時代致勝法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

延伸閱讀：

賣場打工被偷拍成網紅 輔大李芷霖甜美模樣獲封「好市多周子瑜」

零死角女神！《大學生了沒》初代成員身材完美 拍廣告濕吻對手卻被Cut剩1秒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】