台灣地震｜台北市新北市警消馳援震區　國民黨主席朱立倫：願平安

台灣台東池上今（18）日下午發生黎克特製6.8級強震，至今餘震不斷。花東地區災情已陸續傳出，台北市與新北市警消單位救援隊均已出發震區協助救災，而在野黨國民黨主席朱立倫也發文祝禱「願一切平安」。



新北市長侯友宜在Facebook發文表示，台東池上發生6.8級強震過後，花蓮玉里傳出有房屋倒塌，新北市特搜隊立刻緊急集結、整備完成，一共出動11名警消6名特搜義消，後勤車及71器材車，已經於15時20分出發前往支援。目前第二梯次30多名弟兄也正在集結，整裝完備後，將立刻出發馳援。

侯友宜稱，「我知道強震突發的徬徨和恐懼，衷心為這次強震中所有傷者祈禱，我們都在，願大家平安、無事。」

台北市長柯文哲同樣在Facebook發文表示，台北市消防局稍早已接獲消防署指示，花東需支援救災，目前第一梯次先遣小組已於15時40分出發，先遣小組帶隊官楊朝元，共計13人5車2犬即刻前往花蓮玉里分隊。第二梯次人員目前已在消防局二大隊民權分隊集結待命中。

柯文哲說，「請大家為受困者祈禱，願受困者早日脱困、救難人員平安！」

在野黨國民黨主席朱立倫則在Facebook發文「願一切平安」，他表示花東地區已出現災情，包括房屋倒塌等，政府相關單位應立即出動協處、救援，確保人民生命財產安全。

朱立倫也呼籲民眾，「接下來可能還有餘震，政府相關單位應儘速啟動超前部署，預防災害進一步擴大。也請大家務必小心應對，確保自己與家人的安全。」