台東6.8級地震前兆？驚見血月亮、4公尺大王烏賊　專家：關聯不大

台灣台東連續兩日發生強震，繼昨晚（17日）發生黎克特制6.4級地震後，今日（18日 ）下午2時44分再發生黎克特制6.8級淺層地震，全台有感。



在此氛圍下，各種「地震前兆」成了台灣網路熱點，首先是幾日前的「4公尺大王烏賊陳屍沙灘」新聞，被部分台灣民眾聯想為此次東部地震前兆。



綜合外媒報道，新西蘭一名導遊唐納森（Anton Donaldson）於9日發現沙灘上陳屍一隻約4公尺長的「大王烏賊」，且屍體已被小魚咬掉一些，猜測是漂浮一段時間後才被衝上岸。由於大王烏賊普遍生活在海平面以下650公尺至900公尺的深海，且過往也有大王烏賊出現後便發生地震的案例，故人們常將此現象聯想為地震前兆。

導遊唐納森（Anton Donaldson）於9日發現沙灘上陳屍一隻約4公尺長的大王烏賊。（翻攝Anton Donaldson臉書）

2016年日本秋田縣曾出現長達3.22公尺的大王烏賊屍體，隨後便發生了3級地震；2020年12月，日本再現3公尺長「大王烏賊」，並於幾日後發生6.3級有感地震，震央位於青森縣東方，震源深度僅10公里，整個日本東北地區都能感受到搖晃。雖說日本研究人員曾表示，大王烏賊與地震不存在科學上的因果關係，卻仍難阻民眾聯想。

此外，針對近日台灣強震，亦有民眾分享自己觀察到的其他前兆。在高雄，有民眾拍到愛河水面有魚群躍出，甚至有魚塭的魚跳到馬路上；另有民眾表示，花蓮地區出現了血紅色的月亮。

對此推論，台灣大學地質系教授吳逸民表示，「如果是說一大群魚一起在動的話，這個很有可能是地震發生的時候震動所導致的。一般如果說是前兆性的，可能不太會有這樣一大片的在動。」簡言之，成群的魚一同跳出水面，和前兆可能沒有直接相關，應該是地震導致搖晃驚擾魚群所致；至於血月亮等天文現象，吳逸民不認為與地震相關。