民進黨參選人稱「地震是翻轉選情徵兆」　網民圍攻痛批：冷血至極

台灣東部連續兩日遭受強震襲擊，致一時間社會人心不安，竟有候選人發文指稱，地震是選情即將翻轉的徵兆，硬將天災攀扯政治，引起台灣網路輿論一片轟擊，該候選人最終只得刪文道歉。



台灣台東縣9月17日晚間發生6.4級強震，全台有感，社會瀰漫強震會否再來的憂慮。民進黨籍屏東市長參選人李清聖團隊卻在17日晚間第一時間發臉文，戲謔稱「這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」，並在貼文後附上笑臉符號。

貼文隨後在台網上廣為流傳，輿論抨擊李姓候選人冷血，終迫使李陣營徹文、並透過臉書小編公開致歉，稱「發文沒有惡意」，並承認「不該讓天災跟政治牽扯在一起，造成部分人的不舒服，非常抱歉」。李陣營隨後改貼40字臉書貼文，轉而提醒市民提高警覺、預防餘震

然而李陣營冷血玩笑後的簡單道歉並不得輿論埋單，網友湧入的負評不斷。國民黨屏東縣議員陳揚痛批，「無論地震規模大小，我們第一時間想着是家人、是朋友，是台灣有沒有災情，但是民進黨屏東市長候選人李清聖想着卻是選舉，把地震當成是翻轉屏東的徵兆，無疑是把天災當玩笑，可恥！」

有台媒稱，李清聖直到18日上午都未接電話，中斷與外界聯繫，暫無法獲知其回應。僅透過臉書對外界示意，「得知小編團隊剛剛的發文有所不妥，小編也已經表達歉意」、「未來我會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉」。