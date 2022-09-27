中國若攻台美國出兵？蓬佩奧訪台回應：重點是預防和降低企圖

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月26日晚間飛抵台灣訪問，27日出席在高雄舉行的2022全球台商經貿論壇並發表演講。針對美國政府將如何因應他日北京武力攻台，蓬佩奧稱今日的重點在於預防，並有效減少中國國家主席習近平任何對台企圖，而非留待危機發生時再開會因應。



在論壇「焦點會談」環節，與會人《今周刊》董事長謝金河直接向蓬佩奧提問，若蓬佩奧2024年當選美國總統，對台灣會否有更進一步的協助？蓬佩奧對此答稱，「可以保證一定會再回台灣，但會以什麼身分來，上帝才知道」。

圖為台灣副總統賴清德（左四）9月27日在Facebook發布的相片，美國前國務卿蓬佩奧（左三）站在他身旁。（Facebook@chingte）

蓬佩奧接續表示，他最常被問到的問題之一，是若中國大陸武力攻台，美國會做什麼？蓬佩奧認為，最重要的是今日的預防工作，「這會產生具體結果，會減少中國國家主席習近平任何對台的企圖」。蓬佩奧同時指出，確保台灣安全、主權、情報能力等至關重要，不只台美之間，周邊國家都應攜手合作

蓬佩奧強調，「風險必須預先遏阻」，「不管未來美國總統是誰，都要持續做他現在正在做的事，而非等危機發生後才開會因應」，並指台灣各領域經濟實力強大，尤其是半導體產業，這將能鞏固台灣的實力。

另就美台關係展望，蓬佩奧向現場與會者表示，美國跨黨派對台灣都展現出高度支持，但依舊存在個別元素，使美台關係不一定總能在既有共識上推進；在主權國家中，各方會有自己的角色、選舉考量、貿易政策。

美參院外委會通過《台灣政策法》，台「總統府」致謝稱「多方位促進台美合作關係」。圖為2022年4月15日，蔡英文在「總統府」接見美國聯邦參議員、外委會主席梅嫩德斯訪問團一行。（台灣「總統府」）

最後，蓬佩奧再對台灣政府喊話，示意台灣除了與美國維持良好關係，也當要與周邊國家、邦交國創建關係。蓬佩奧刻意引北京在港實施《國安法》為例，加大呼籲民主國家應緊密合作，方能讓北京有所忌憚。

同場與會的賴清德則讚許蓬佩奧為「好朋友」，並感謝蓬佩奧為台灣付出、強化美台關係。賴清德表示，台灣的「趨吉避凶」因應之道，就是要攜手民主陣營共同打造一條安全且值得信賴的產業鏈。

賴清德提及，中美貿易戰、科技戰、COVID-19疫情，以及俄烏戰爭地緣政治的變化，致使全球產業鏈斷鏈重組，製造業也正推動在地化佈局，生產基地大遷移成為未來趨勢，「民主陣營如今認為全球需要一條新的、安全、值得信賴的產業鏈，而這個時候台灣一定要參與其中」。