台商廈門隔離時大出血猝死　傳多次求助無效　國台辦：已盡力搶救

本月18日，一名陳姓台商在福建廈門入住隔離旅館期間大出血猝死，原因不明。據台媒報道，大陸台商圈內盛傳他曾多次向隔離旅館求助，惟沒有得到幫助，隔離酒店人員疑涉處理失當。對此，大陸國台辦周三（28日）證實事主死訊，惟未正面回應是否涉處理失當，只強調健康驛站和心靈醫院等方面有盡搶救責任，家屬亦表示認可。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，該陳姓台商任職於昆山新能源科技公司，本月17日入境後在廈門的健康驛站隔離，18日清晨突發大出血，急救人員及時到場將其送到縣內醫院急救，惟經搶救無效死亡。事後，家屬從昆山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供必要便利和協助，「健康驛站和心靈醫院等方面充分的盡到了搶救的責任，家屬表示認可」。

朱鳳蓮強調，現時台胞入境大陸有比較成熟完善的配套措施，來大陸之前可充分了解各項的信息，如有需要，可以就近尋求幫助，相關的地方台辦也會一如既往提供協助和服務。台商圈亦發出訊息，提醒如在隔離酒店身體不適需要就醫卻未獲回應，可撥110或120求助就醫，或是適時聯絡協會透過台辦系統，聯繫當地台辦單位援助。