副主席夏立言見國台辦副主任　國民黨：陸方答應救助柬埔寨台人

國民黨副主席夏立言25日抵達上海，晚間與中共中央台辦副主任、國台辦副主任陳元豐餐敘。國民黨表示，雙方在台灣民眾柬埔寨受騙事件、ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢疫等事務性議題廣泛交換意見，中國大陸方面允諾將協助在柬埔寨遇困難台人。



《新華社》報道，陳元豐25日在上海與率團來訪的中國國民黨副主席夏立言一行會面。報道指，陳元豐是用中共中央台辦副主任的身份，而非國台辦副主任的身份，會見夏立言一行。

《聯合報》報道稱，國民黨指出，餐敘過程中，陸方稱將對在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，未來將直接提供聯繫電話等方式積極協助。

國民黨提到，餐敘中提到台胞、台生、台商關心的增加航點及恢復小三通，陸方樂觀其成；外傳ECFA與早收清單將終止，陸方表則示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單，陸方也希望能加強各層面交流與合作，促進兩岸共同發展與繁榮。

柬埔寨西哈努克城（簡稱西港）的建築物，西港淪為電信詐騙之城，許多民眾受困其中。（Getty）

25日夏立言參訪浙江嘉興台灣企業，26日夏立言上午與上海台商舉行座談會，除了上海台商協會長張簡珍等核心幹部出席外，有消息稱，夏立言還將會與上海市副市長宗明見面。對此，國民黨黨務人士則表示，沒有聽說。

《聯合報》指出，夏立言25日下午抵達上海後，程低調未對外公開，連相關台商也被下封口令。根據上海市政府官網正副市長分工，宗明是負責商務、外資外貿、衛生健康、外事、醫療保障、涉台事務等工作。

上海6月1日解封後，宗明曾代表上海市政府，與外資、港澳台資進行視訊對話，並在6月22日第19場政企溝通視訊會議，與6家台資企業視訊對談。