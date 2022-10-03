01獨家｜19歲港女伏屍龍山寺　台警：兩度驗屍，與家屬溝通有誤解

19歲姓鍾的香港女生，上周四（29日）被發現伏屍龍山寺女廁內，其父母驚悉噩耗趕赴台灣，並在台灣當局協助下以「點對點」方式外出辦理愛女後事。

鍾先生接受《香港01》電話訪問時，透露台灣警方拒絕為愛女驗屍。台灣警方回覆本網稱，警方並無拒絕驗屍，相信是雙方溝通時有誤解。



鍾先生表示，案件仍有多個疑點未能釐清，但他追問細節時，台灣警方並無解答，僅以女兒自殺作結，「化驗基本上要做，但佢哋都完全唔做」。鍾先生已拒絕簽字結案，希望台警驗屍確定愛女死因，以及讓夫婦翻查閉路電視片段，同時又考慮尋求律師援助，並會自行到龍山寺查證。

19歲姓鍾的香港女生伏屍在台灣龍山寺女廁內。（台灣觀光局）

對於家屬的說法，負責本案的萬華偵查隊黃副隊長解釋，事發當日下午2時許接報，警方立即趕往現場勘查、調閱相關影像、收集證據；9月30日上午已由地檢署檢察官及法醫驗屍。

他續稱，若沒有記錯，家屬應該是9月30日晚抵台，到埗後又要在酒店隔離。今日（3日）早上，檢察官已陪同家屬再去復驗，「其實已經驗了第二次」，因此有可能是家屬在溝通上有所誤解，警方並無拒絕驗屍。

死者就讀於龍華科技大學。（Facebook@龍華科技大學）

死者就讀的龍華科技大學的兩岸交流中心回覆《香港01》查詢稱，校方已委託中心主任尹協麒全程陪同家屬在台的所有行程與事宜，包括驗屍，至於死者的校園生活情況，以及家屬是否有向校方提出需要的協助與要求，則有待尹主任回覆。

據此前報道，台北市萬華區龍山寺的清潔員，上周四發現位於地下室的廁所內，倒數第二間無法打開，敲門也無人回應，於是請保安人員到場查看，後發現一名女子陳屍廁內。

經查，死者是年僅19歲、赴台就讀姓鍾的香港女學生，就讀於龍華科技大學。由於現場無打鬥、外力介入跡象，警方已初步排除他殺。