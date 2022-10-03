19歲港女魂斷台北龍山寺　台命理師指1行為恐誤犯禁忌：太傻了…

台北龍山寺9月29號下午2時許，在地下室廁所發現一具女屍，調查發現，死者是一位來自香港的20歲女學生。命案現場並無外力介入跡象，不過留下了兩張紙條，寫著「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」等字句。對此，台灣命理師江柏樂卻稱「龍山寺早已不靈」，甚至透露兵將早就已經罷工，並透露其中原因。



【圖輯】台灣命理師江柏樂認為19歲港女生於台北龍山寺輕生「犯了重罪」：會遭打入枉死城受懲罰…（點圖放大看他怎麼樣說👇👇👇）

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根據《三立新聞》報導，江柏樂接受訪問時指出，這位女學生很有可能是卡陰、卡煞了，不過他認為此舉「太傻」，並勸告大家，這樣的行為在民俗上是犯了重罪，很有可能因此「褻瀆神明」壽終未寢甚至會遭打入枉死城受懲罰，也不代表就可以因此可以跟著神明去修行。

【相關圖輯】19歲港女學生陳屍台北龍山寺留遺言「不要跟靈界溝通」專家咁分析（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此外，江柏樂更稱「龍山寺早就不靈了」，以前每天都有幾千、幾萬人參拜，反觀現在香客寥寥無幾，江柏樂形容：「沒有香火就像人沒有薪水一樣，沒錢怎麼會想工作？」，認為自從禁止燒香之後「兵將就已經罷工了」，再加上先前因為溺斃事件抽乾魚池，江柏樂指，魚池就代表財，「沒財」也使得參拜的人相對減少了。

事實上，台北龍山寺自2000年開始，就停止了燒金紙的傳統，到了2017年6月，因為「減香」，將寺內香爐減至剩觀音爐1炷香，2019年5月開始，也禁止遊客點燃蠟燭，到了2020年3月全面禁止香客拿香拜拜。

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