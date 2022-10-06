台灣疫情｜增4.6萬本土個案多57死　0+7後境外生確診轉入照護宿舍

台灣中央流行疫情指揮中心今日（6日）宣佈，當地新增46423宗新冠肺炎本土個案，新增211宗中重症，再多57人死亡。有醫師預估到10月12日，即入境「0+7」政策上路前一天，可能是疫情的高峰，對此指揮中心發言人莊人祥表示仍待觀察，即使上升，幅度也不大。而台灣教育部今日公布，實施「0+7」自主防疫期間，境外生中的有症狀者入住「隔離宿舍」，後續如確診者則轉入住「照護宿舍」。



新增死亡個案年齡介於1歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中1宗為兒童腦炎死亡。據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，該1歲男童沒有慢性病，未曾接種疫苗，9月24日出現發燒、咳嗽等症狀，27日快篩陽性確診，28日晚間因全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，29日清晨轉至醫學中心治療，插管收住加護病房，使用呼吸器及多重藥物治療，雖於加護病房積極救治，仍出現休克及上消化道出血等併發症，終於30日離世。

據指揮中心統計，今年截至昨日（5日），新冠本土輕症、無症狀個案累計6606817宗、佔99.56%；中症累計16579宗、佔0.25%；重症累計12329宗、佔0.19%，死亡累計10483人。

疫情持續在高原期，各界對於何時反轉、是否再現新高峰的預測眾說紛紜，有指10月12日將破6萬宗，達到高峰。對此，莊人祥表示，當地疫情走向如果下降，需要觀察到10月11日至12日才能確定，也不排除上升可能性，惟應僅是微升。

自10月13日凌晨零時起，入境台灣人員免除居家檢疫。（資料圖片）

另一方面，自10月13日凌晨零時起，入境台灣人員免除居家檢疫，改為「0+7」進行「7天自主防疫」，期間無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果者，方可外出、上班、上學，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

就境外生入境措施，台灣教育部公布，10月13日起，不限入境的機場或港口，入境名冊學校免通報教育部核定，學生入境免持入境許可證明，學校掌握入境情形，協助安排接送、自主防疫地點。入境學生實施「0+7」自主防疫期間，若無症狀，且有2天內快篩陰性結果，可到校到班上課。

教育部主任秘書廖興國說明，入境學生自主防疫地點以符合1人1室、獨立衛浴條件的自宅或租屋處所或親友住所或旅館為原則，也可入住學校宿舍。無症狀者，可住符合1人1室、獨立衛浴條件學校宿舍，一旦出現症狀，須入住學校隔離宿舍，後續如確診則轉入住「照護宿舍」；有症狀者，須為符合1人1室、獨立衛浴條件「隔離宿舍」，後續如確診則轉入住「照護宿舍」。如入住學校宿舍，同日入境的同校境外生得多人同住一室，但如同住一室之中有人轉確診，其他同住室友須依指揮中心規定進行居家隔離、自主防疫。