台灣疫情｜新增4.4萬本土個案　0+7後觀光客如惡意不戴口罩或受罰

台灣中央流行疫情指揮中心今日（29日）公布，當地新增44665宗新冠肺炎本土個案，為連續4天本土病例新增數較上周同期多；新增273宗中重症，再多53人死亡，較年輕死亡個案為一名年僅18歲的男子；另新增215宗境外輸入個案。同日，台灣衛福部正式宣布，10月13日實施放寬入境人員免居家檢疫，改採7日自主防疫。當局指，觀光客入境將勸導戴口罩，無論外籍旅客和本地人，依法遇違規以勸導為主，但惡意或重複犯規的，不排除開罰。



新增死亡個案年齡介於18歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，最年輕個案為一名18歲、沒有接種過疫苗的男子，其本身有先天性心臟病，長期使用氧氣，於9月13日出現痰咳等症狀，自行快篩陽性送至急診，住院後突然發生意識不清、血壓降低，緊急插管轉入加護病房，後因下消化道出血等併發症，終於26日死亡，死因為先天性心臟病及新冠感染。

據指揮中心統計，今年截至昨日（28日），本土輕症、無症狀個案累計6296200宗、佔99.56%；中症累計15894宗、佔0.25%；重症累計11917宗、佔0.19%，死亡累計10149人。

衛福部表示，邊境管制措施第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫（即0+7），維持快速測試劑發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時做快速測試，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

對此，交通部表示，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，在回歸常態經營前，業者須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5000元（約1234港元）的補貼，以協助其早日回歸常態經營，相關細節將於定案後公布。

10月13日邊境開放後，觀光客仍須配合口罩令。（聯合報）

另一方面，目前許多國家都已解除口罩令，惟台灣仍維持，外界關注開放邊境後的情況。指揮中心指揮官王必勝對此回應，依傳染病防治法，不管本地人或是外國人，如遇到違規都會以規勸為主，若真的是有比較惡意的，或重複的犯規，則不排除開罰。他又重申目前還沒有到討論口罩解封時間，最重要是看疫情狀況，評估希望達到社區低度流行一段時間後才考慮，亦會參考許多專家的不同標準。

對於10月13日邊境開放後，仍暫時維持每周入境人數15萬人，業界認為沒有真正恢復正常生活，王必勝表示，暫定上限是為了觀察開放效應，雖然評估影響不大，但解封過程逐步開放，若有需要且情況允許便會往下開。