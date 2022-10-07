美批准軍售科威特NASAMS防空系統　台灣採購有迹可循

美國國防部下屬機構「國防合作安全局」（DSCA）10月6日發布新聞稿，示意美國國務院已經批准向科威特出售「國家先進防空系統」（NASAMS）與「中程防空系統」（MRADS），估計軍售規模為30億美元。台灣軍方官員過去透露美智庫曾建議美國政府出售台灣同型NASAMS防空系統。



根據DSCA新聞稿指出，該項軍售案將能協助重要的非北約盟友強化其國防安全，達成支持美國外交政策與國家安全的目標，而科威特是中東政治穩定與經濟進步的重要力量。

2021年8月30日，美軍撤出阿富汗，結束20年軍事行動，飛機在31日降落科威特。（美國空軍提供 / 美聯社）

據了解，科威特政府要求購買兩套防空系統與相關配備方案，包括哨兵雷達、63枚AIM-120C-8先進中程空對空導彈（AMRAAM）、63枚增程型AMRAAM（ER）、63枚AIM-9X響尾蛇戰術導彈以及相關制導技術，另外還包括火力控制、後勤支援、戰術控制等系統。

對此軍售效果，DSCA評估可提高科威特防禦區域其他威脅行為的能力，並提高與美軍和其他海灣國家軍事系統的互相操作性。DSCA強調，軍售案不會改變中東的軍事平衡，至於總承包商則為雷神導彈與防禦公司（Raytheon Missiles and Defense）。

這次美國對科威特軍售案，外傳其配置模式可能成為台灣採購參考，美國政府高層人士10月7日透露，美方可能在今年年底宣佈對台多項軍售項目，其中「國家先進防空系統」極可能為項目之一。

前台灣參謀總長李喜明在其新書《台灣的勝算》中，曾提及美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）在2016年4月發表研究報告，該份報告便曾建議美國政府向台灣出售「國家先進防空系統」。